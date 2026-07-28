જમ્મુ-કાશ્મીરમાં અમરનાથ યાત્રીઓની બસ ખીણમાં ખાબકી

જમ્મુ-કાશ્મીરના ગુંડના હરિગ્નવન વિસ્તારમાં અમરનાથ યાત્રાળુઓને લઈ જતી બસ ખાડામાં પલટી ગઈ હતી. આ અકસ્માતને કારણે વ્યાપક ગભરાટ ફેલાયો હતો. અનેક યાત્રાળુઓ ઘાયલ થયા હતા. પોલીસે બચાવ કામગીરી ઝડપથી હાથ ઘરી હતી. ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
ગાંદરબલ જિલ્લાના ગુંડના હરિગ્નવન વિસ્તારમાં અમરનાથ યાત્રાળુઓને લઈ જતી એક બસ અકસ્માતનો ભોગ બની. બસ ડ્રાઈવરે ‘એસ-મોડ’ નામના તીવ્ર વળાંક પાસે નિયંત્રણ ગુમાવ્યુ અને ઊંડી ખીણમાં ખાબકી.આ ભયાનક અકસ્માતમાં ડઝનબંધ મુસાફરો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા, જેના કારણે ઘટનાસ્થળે ગભરાટ ફેલાયો હતો.
અકસ્માતની જાણ થતાં જ સ્થાનિક પોલીસ અને વહીવટીતંત્ર હરકતમાં આવ્યું. સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર રઈસ અહેમદે તાત્કાલિક બચાવ ટીમને ઘટનાસ્થળે મોકલી. ગુંડ પોલીસે કોઈપણ વિલંબ કર્યા વિના બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. બસમાંથી ઘાયલ મુસાફરોને બહાર કાઢવાનું કાર્ય પડકારજનક હતું.
સ્થાનિક રહેવાસીઓની મદદથી પોલીસ કર્મચારીઓએ મુસાફરોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢ્યા. બચાવ કામગીરી ઝડપી બનાવવા માટે વધારાના દળો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. તમામ ઘાયલોને તાત્કાલિક પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી અને વધુ સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવ્યા. ઘણા મુસાફરોની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળે છે.
બચાવ કામગીરીમાં વિવિધ દળોએ સહયોગ આપ્યો
આ બચાવ કામગીરીમાં અનેક સુરક્ષા એજન્સીઓએ સાથે મળીને કામ કર્યું. ભારત-તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ (ITBP) ના કર્મચારીઓએ સક્રિયપણે ભાગ લીધો. સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) ની 118મી બટાલિયને પણ મહત્વપૂર્ણ સહાય પૂરી પાડી. 2જી આસામ રાઇફલ્સ અને 21મી રાષ્ટ્રીય રાઇફલ્સ (RR) ના કર્મચારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે હાજર હતા. યાત્રા પોલીસે પણ યાત્રાળુઓની ઓળખ અને સહાય કરવામાં મદદ કરી.
ઘાયલોની સારવાર અને ભવિષ્યની કાર્યવાહી
અકસ્માત સ્થળેથી બચાવાયેલા તમામ ઘાયલ મુસાફરોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ડોકટરો તેમની સ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે. કેટલાક મુસાફરોને નાની-મોટી ઇજાઓ થઈ હતી, જ્યારે અન્યને ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી. અધિકારીઓએ ઘાયલોના પરિવારોને જાણ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. આ ઘટના અંગે વધુ માહિતીની રાહ જોવાઈ રહી છે.