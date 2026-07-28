CWGમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર શર્મિલા ધનખર કોણ છે? ઘર વેચી લીધી તાલીમ

શર્મિલા ધનખરે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 (CWG 2026) માં પેરા શોટ પુટ (F57) ઇવેન્ટમાં ઇતિહાસ રચ્યો. તેણીએ 9.81 મીટરના બેસ્ટ થ્રો સાથે ભારત માટે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. તે આ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારત માટે ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર બીજી એથ્લીટ બની.
શર્મિલા ધનખર (sharmila Dhankhar)એ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026(CWG 2026)માં પેરા શોટ પુટ (F57) ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો, જેમાં તેણે શોટ પુટને 9.81 મીટર સુધી ફેંક્યો હતો. આ સિઝનનું તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હતું. આ જીત સાથે તેણે પેરા એથ્લેટિક્સમાં ભારતની મેડલ માટે 20 વર્ષની રાહનો અંત લાવ્યો અને દેશને આ રમતમાં પ્રથમ કોમનવેલ્થ ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો. સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં ભારતને ગૌરવ અપાવનાર શર્મિલા ધનખરની આ સિદ્ધિ સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટે ગર્વની વાત છે.
શર્મિલા ધનખર કોણ છે?
હરિયાણાના મહેન્દ્રગઢ જિલ્લાના ચિત્રૌલી ગામના રહેવાસી શર્મિલા ધનખર(sharmila Dhankhar)ને શરૂઆતથી જ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. બે વર્ષની ઉંમરે તેણીને પોલિયો થયો હતો, જેના કારણે તેણીનો એક પગ લકવાગ્રસ્ત થઈ ગયો હતો. તેના પિતા, એક નાના ખેડૂત, યોગ્ય સારવાર પરવડી શકતા ન હતા. ગરીબી અને મુશ્કેલીઓમાં ઉછરેલી શર્મિલાના નાની ઉંમરે લગ્ન થઈ ગયા હતા.
શર્મિલાના 28 વર્ષની ઉંમરે બીજા લગ્ન
ગરીબ પરિવારમાંથી આવતા શર્મિલાનું જીવન લગ્ન પછી પણ સરળ નહોતું. વર્ષો સુધી દહેજ માટે તેણીને ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો અને ઘરેલુ હિંસાનો ભોગ બનવું પડ્યુ હતું. જ્યારે તે 26 વર્ષના હતા અને તેને બે પુત્રીઓ હતી, ત્યારે તેના પતિએ તેને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા હતા. તેણીને બે બાળકો સાથે તેના પિતાના ઘરે પાછા ફરવાની ફરજ પડી હતી. 28 વર્ષની ઉંમરે, શર્મિલાએ તેના બાળકોને સારું જીવન આપવા માટે તેણીએ બીજી વાર ફરીથી લગ્ન કર્યા. આ લગ્ન તેના માટે ખૂબ જ ભાગ્યશાળી સાબિત થયા, કારણ કે તેના પતિ અજિતે તેને પુરતો ટેકો આપ્યો.
તાલીમ માટે પોતાનું ઘર વેચી દીધું
પતિના સપોર્ટ છતાં શર્મિલાને રમતગમત કારકિર્દી શરૂ કરવામાં છ વર્ષ લાગ્યા. અંતે, 34 વર્ષની ઉંમરે તેણીએ તેના કોચ, ટેકચંદ અને દેવેન્દ્રની દેખરેખ હેઠળ શોટ પુટમાં તાલીમ લેવાનું શરૂ કર્યું. તેણીએ F57 વ્હીલચેર શ્રેણી પસંદ કરી. શર્મિલાના બીજા પતિ અજિતની સ્થિતિ આર્થિક રીતે નબળી હતી, જેના કારણે તેણીની તાલીમનો ખર્ચ ઉઠાવવો મુશ્કેલ બન્યો. આ છતાં, શર્મિલાએ હિંમત ન હારી. 2023 માં તેણીએ તેણીના તાલીમ ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે પોતાનું ઘર પણ વેચી દીધું અને ભાડાના ઘરમાં રહેવા ગઈ અને આખરે તેણીનું સપનું પુરૂ થયું.
બર્મિંગહામ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મેડલ જીતવામાં નિષ્ફળ
શર્મિલાને બર્મિંગહામ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મેડલ જીતવામાં નિષ્ફળતા મળી, તે સ્પર્ધામાં ચોથા સ્થાને રહી. પરંતુ તેણી દૃઢ નિશ્ચયી રહી અને તેણીની સખત મહેનત ચાલુ રાખી. ત્યારબાદ તેણે 2023 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં અપવાદરૂપે સારું પ્રદર્શન કર્યું, દુબઈ ફઝા ઇન્ટરનેશનલમાં ગોલ્ડ અને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા. 2021 ની શરૂઆતમાં, તેણે એક નવો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ બનાવ્યો અને રાષ્ટ્રીય પેરા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશીપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, જેનાથી તેને રાષ્ટ્રીય ઓળખ મળી.