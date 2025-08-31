એશિયા કપ 2025: ટીમ ઈન્ડિયાનો સતત બીજો વિજય

એશિયા કપ 2025માં ભારતીય હોકી ટીમનું શાનદાર પ્રદર્શન ચાલુ છે. બિહારના રાજગીરમાં ચાલી રહેલી આ ટુર્નામેન્ટમાં, કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહના નેતૃત્વમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ પૂલ-એની પોતાની બીજી મેચ પણ જીતી હતી. ચીન પર જીત સાથે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત કરનારી ભારતીય ટીમે આ વખતે જાપાનને હરાવ્યું. જોકે, ફરી એકવાર ટીમ ઈન્ડિયાને આ મેચમાં જીત માટે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો અને જાપાન સામે કઠિન મુકાબલો થયો. ભારતે આ મેચ 3-2થી જીતી અને આ સાથે પોતાના પૂલમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું.

રવિવાર 31 ઓગસ્ટના રોજ રાજગીરમાં પૂલ Aની મેચ રમાઈ હતી. આમાં ભારતનો સામનો જાપાન સામે થયો, જે પૂલ સ્ટેજમાં તેના માટે વાસ્તવિક પડકાર હતો. આ મેચમાં પણ આ જોવા મળ્યું અને જાપાને ભારતને સરળતાથી જીતવા ન દીધું. જોકે, ભારતીય ટીમે આ મેચમાં ખૂબ જ આક્રમક શરૂઆત કરી અને માત્ર 5 મિનિટમાં જાપાન પર 2-0ની લીડ મેળવી લીધી. મનદીપ સિંહે ચોથી મિનિટમાં પહેલો ગોલ કર્યો, જ્યારે કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહે પાંચમી મિનિટમાં ગોલ કરીને લીડ બમણી કરી.

અહીંથી મેચ મુશ્કેલ બની ગઈ અને તેનું કારણ માત્ર જાપાનની લડાયક ભાવના જ નહીં પરંતુ ભારતીય ટીમની તકો ગુમાવવાની ભૂલો પણ હતી. પહેલા હાફ સુધી સ્કોરલાઇન 2-0 રહી અને ભારતીય ટીમની પકડ મજબૂત લાગી. પરંતુ પછી જાપાને બીજા ક્વાર્ટરમાં વાપસી કરી અને 38મી મિનિટે કોશી કાવાબીએ ગોલ કરીને સ્કોર 2-1 કર્યો. ભારતીય ટીમે ત્રીજા ગોલની શોધમાં પોતાની બધી તાકાત લગાવી દીધી અને અંતે 46મી મિનિટે કેપ્ટન હરમનપ્રીતે પેનલ્ટી કોર્નર પર તે સફળતા મેળવી.

સતત બીજી જીત, સુપર-4માં પ્રવેશ

અહીંથી ટીમ ઈન્ડિયાનો વિજય નિશ્ચિત દેખાવા લાગ્યો. જોકે, 59મી મિનિટે કાવાબીએ ફરીથી ગોલ કરીને જાપાન માટે થોડી આશાઓ જગાવી પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયાએ છેલ્લી મિનિટે જાપાનને બરાબરી કરતા અટકાવ્યું અને આ રીતે સતત બીજી જીત સાથે પૂલમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું. આ સાથે, ટીમ ઈન્ડિયાએ સુપર-4 માં પણ જગ્યા બનાવી લીધી છે. આ પહેલા ભારતીય ટીમે ચીનને 4-3 થી હરાવ્યું હતું. તે મેચમાં પણ હરમનપ્રીત સિંહ જીતનો હીરો સાબિત થયો, જેણે 3 ગોલ કર્યા. હવે ટીમ ઈન્ડિયાનો છેલ્લો મુકાબલો કઝાકિસ્તાન સામે હશે.

