સરદાર બાગનું રિનોવેશન બાદ અમિત શાહના વરદ્દ હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરાયું

અમદાવાદ :શહેરના નાગરિકોને હવે એક નવો સૌંદર્યમય અને ઐતિહાસિક બગીચો માણવાની તક મળશે. એક સમયે 15મી સદીના શાહી કિલ્લાનો ભાગ રહેલ સરદાર બાગને ટોરેન્ટ ગ્રુપની ચેરિટેબલ શાખા યુ.એન.એમ. ફાઉન્ડેશને પ્રતિતિ પહેલ હેઠળ નવી ઉર્જા અર્પણ કરી છે. રવિવારે આ બગીચાનું ઉદ્ઘાટન કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને ગાંધીનગરના સાંસદ અમિત શાહના હસ્તે થયું. કાર્યક્રમમાં રાજ્યના મંત્રીઓ, અમદાવાદના મેયર, ટોરેન્ટ ગ્રુપના પ્રતિનિધિઓ અને અન્ય આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા.
ઐતિહાસિક મહત્વ
સરદાર બાગનો સંબંધ સ્વતંત્રતા પૂર્વકાળની અનેક સભાઓ અને સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ સાથે છે. વર્ષો સુધી નિર્જન બન્યા બાદ હવે આ બગીચો ફરી લીલોતરી ઓઢીને જીવંત બન્યો છે.
મુખ્ય વિશેષતાઓ
- 26,010 ચો.મી. વિસ્તારનો હરિયાળો વિસ્તાર
- વ્હીલચેર-પ્રવેશદ્વાર અને સુલભ શૌચાલયો
- 1.5 કિમી લાંબો ચારુ પથ (ચાલવા-દોડવા માટે અનુકૂળ)
- ખુલ્લું જીમ અને બાળકો માટે પ્લે એરિયા
- 150 બેઠક ક્ષમતાવાળું એમ્ફિથિયેટર
- 8 જળાશયો અને વરસાદી પાણીના સંગ્રહની સુવિધા
- 195 હયાત વૃક્ષોનું સંરક્ષણ અને 630 નવા વૃક્ષોનું રોપણ
- 75,000 થી વધુ ઝાડીઓ, વાંસ અને ઘાસનું વાવેતર
- ગુલાબના બગીચા મારફતે અમદાવાદની ગુલાબ-ઇત્તર પરંપરાનો પરિચય
યુ.એન.એમ. ફાઉન્ડેશન અત્યાર સુધીમાં અમદાવાદમાં 11 બગીચાઓનું પુનઃવિકાસ અને સંચાલન કરી ચૂક્યું છે. આગામી સમયમાં શહેરમાં વધુ ૫ બગીચાઓ વિકસાવવામાં આવશે. ગુજરાતની બહાર મહારાષ્ટ્રમાં પણ આ પહેલ વિસ્તારવાની યોજના છે. સરદાર બાગનું પુનર્જીવન માત્ર શહેરની સૌંદર્યવર્ધન માટે નહીં પરંતુ પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને નાગરિકોના આરામ-મનોરંજન માટે મહત્વપૂર્ણ કદમ માનવામાં આવી રહ્યું છે.