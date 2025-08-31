PM મોદી-શી જિનપિંગની બેઠકમાં શું શું થયું? જાણો 10 પોઈન્ટમાં

રવિવારે તિયાનજિનમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગની બહુપ્રતિક્ષિત બેઠકમાં, બંને દેશો વચ્ચે સરહદ વિવાદના વાજબી, સમાન અને પરસ્પર સ્વીકાર્ય ઉકેલ માટે પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
Had a fruitful meeting with President Xi Jinping in Tianjin on the sidelines of the SCO Summit. We reviewed the positive momentum in India-China relations since our last meeting in Kazan. We agreed on the importance of maintaining peace and tranquility in border areas and… pic.twitter.com/HBYS5lhe9d
— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2025
1. એક વર્ષમાં વિશ્વના બે સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા અને સૌથી ઝડપથી વિકસતા મુખ્ય અર્થતંત્રોના નેતાઓ વચ્ચે આ બીજી બેઠક હતી, જેમાં સરહદ વિવાદ, બંને દેશો વચ્ચે સીધી ફ્લાઇટ સેવા શરૂ કરવા, વેપાર સંબંધો, વૈશ્વિક મુદ્દાઓ અને દ્વિપક્ષીય હિતોને લગતા અન્ય મુદ્દાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. બંને પક્ષોના રાજદ્વારી સૂત્રોએ આ બેઠકને ખૂબ જ સકારાત્મક ગણાવી હતી.
2. શરૂઆતમાં આ બેઠક 40 મિનિટ માટે નક્કી કરવામાં આવી હતી પરંતુ આ બેઠક આખા કલાક સુધી ચાલી. બંને દેશોના વિદેશ મંત્રાલયો દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, મોદી અને જિનપિંગ વચ્ચેની બેઠકને ભારત-ચીન સંબંધોને નવી દિશા અને ગતિ આપતી ગણાવવામાં આવી છે.
3. બંને નેતાઓનો મત છે કે વર્તમાન વૈશ્વિક વાતાવરણમાં સ્થિરતા લાવવા માટે ભારત અને ચીનની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ છે. જાપાનની મુલાકાત પછી, પીએમ મોદી શનિવારે મોડી સાંજે તિયાનજિન (ચીન) પહોંચ્યા, જ્યાં શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન (SCO) સમિટ યોજાઈ રહી છે.
4. પોતાના ભાષણમાં, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ જિનપિંગે ફરી એકવાર હાથી અને ડ્રેગનની સાથે નૃત્ય કરવાની ઉપમા આપીને ભારત અને ચીન વચ્ચેના સંબંધોમાં સુધારો દર્શાવ્યો. તાજેતરમાં, જ્યારે તેમણે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને પત્ર લખ્યો, ત્યારે તેમાં પણ આનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો અને તાજેતરમાં વિદેશ મંત્રી વાંગ યીએ તેમની ભારત મુલાકાત દરમિયાન પણ આ જ વાત કહી હતી.
5. ચીન દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદન અનુસાર, બેઠકમાં, રાષ્ટ્રપતિ જિનપિંગે કહ્યું કે ૭૦ વર્ષ પહેલાં બંને દેશોના નેતાઓ દ્વારા રજૂ કરાયેલા પંચશીલ સિદ્ધાંતોને વળગી રહેવું અને તેનો અમલ કરવો જરૂરી છે.
6. તેમણે સરહદી વિસ્તારોમાં શાંતિ અને સ્થિરતા જાળવવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો, જેથી સરહદ વિવાદ એકંદર સંબંધોને વ્યાખ્યાયિત ન કરે. બંને દેશોએ એકબીજાને હરીફ તરીકે નહીં પણ ભાગીદાર તરીકે જોવું જોઈએ.
7. એવું માનવામાં આવે છે કે તેમની વચ્ચે ટ્રમ્પની ટેરિફ નીતિની વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર અસર અને આમાં ભારત અને ચીનના અર્થતંત્રોની ભૂમિકા અંગે ચર્ચા થઈ હતી.
8. મોદીએ પણ આ દૃષ્ટિકોણને ટેકો આપ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે ભારત સરહદ મુદ્દાનો વાજબી, તર્કસંગત અને સ્વીકાર્ય ઉકેલ શોધવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, બંને નેતાઓ માને છે કે તેમની વચ્ચેના મતભેદો વિવાદમાં ફેરવાવા જોઈએ નહીં.
9. ભારત અને ચીનના લોકો વચ્ચે પરસ્પર આદર, પરસ્પર હિત અને પરસ્પર સંવેદનશીલતા પર આધારિત સ્થિર સંબંધ અને સહયોગ બંને દેશોના વિકાસ અને પ્રગતિ માટે તેમજ 21મી સદીમાં બહુધ્રુવીય વિશ્વ અને બહુધ્રુવીય એશિયા માટે જરૂરી છે.
10. પ્રધાનમંત્રીએ દ્વિપક્ષીય સંબંધોના સતત વિકાસ માટે સરહદી વિસ્તારોમાં શાંતિ અને સ્થિરતાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. તેમણે એકંદર દ્વિપક્ષીય સંબંધો અને બંને દેશોના લોકોના લાંબા ગાળાના હિતોના રાજકીય દૃષ્ટિકોણથી સરહદ પ્રશ્નના વાજબી, તર્કસંગત અને પરસ્પર સ્વીકાર્ય ઉકેલ માટે પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી. પીએમ મોદીએ 2026 માં ભારતમાં યોજાનારી સમિટ માટે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગને આમંત્રણ આપ્યું.