SCO સમિટ 2025: PM મોદી, પુતિન અને જિનપિંગ એક મંચ પર

ચીનના તિયાનજિનમાં વૈશ્વિક રાજદ્વારીનો નવો અધ્યાય જોવા મળ્યો. SCO સમિટના મંચ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને યજમાન ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ એકસાથે જોવા મળ્યા. ગ્રુપ ફોટો સેશન દરમિયાન, SCOના તમામ સભ્યો એક મંચ પર એકસાથે હાજર હતા. જ્યારે PM મોદી SCO સમિટના મંચ પર પહોંચ્યા ત્યારે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે તેમનું સ્વાગત કર્યું. આ દરમિયાન તેમની પત્ની પેંગ લિયુઆન પણ તેમની સાથે હતી. ફોટો સેશન પછી, PM મોદીએ જિનપિંગ અને તેમની પત્ની સાથે હાથ મિલાવ્યા.
આ દરમિયાન, બંને નેતાઓના ચહેરા પર ખુશી હતી. PM મોદી અને પુતિન વચ્ચે તાજિકિસ્તાન અને કિર્ગિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિઓ છે. આખી દુનિયા SCO ગ્રુપ ફોટો સેશન પર નજર રાખી રહી હતી. જિનપિંગને મળ્યા પછી, PM મોદી માલદીવ, નેપાળ સહિત ઘણા દેશોના નેતાઓને મળ્યા. PM મોદીની ચીનની આ મુલાકાત સાત વર્ષ પછી થઈ રહી છે. દસ મહિનામાં શી જિનપિંગ સાથેની આ તેમની બીજી મુલાકાત છે. છેલ્લી બેઠક બ્રિક્સ 2024 કોન્ફરન્સ (કાઝાન, રશિયા) માં થઈ હતી.
આ બેઠક વૈશ્વિક વ્યવસ્થામાં એક સીમાચિહ્નરૂપ બની શકે છે
નિષ્ણાતો કહે છે કે આ બેઠક વૈશ્વિક વ્યવસ્થામાં એક સીમાચિહ્નરૂપ બની શકે છે. પરંતુ એક વિરોધાભાસ છે જે હંમેશા ત્રણ દેશો (ભારત-રશિયા અને ચીન) વચ્ચે રહ્યો છે. આ બેઠક પછી ટ્રમ્પનો ટેરિફ વાવાઝોડું શાંત થાય છે કે નહીં તે જોવું રસપ્રદ રહેશે. જો આવું થાય છે, તો ભારતનું સ્વાગત કરવામાં આવશે. પરંતુ બીજી બાજુ, નિષ્ણાતો એમ પણ કહે છે કે આ બેઠક પછી, જો ભારત અને ચીન વચ્ચેનો મુખ્ય મુદ્દો જેમ કે ચીન પાકિસ્તાનને ટેકો આપવાનું બંધ કરે, તેની જમીન ભારતને પરત કરે… વગેરે ઉકેલાઈ જાય, તો તે સારી વાત હશે.
ટ્રમ્પની SCO સમિટ પર નજર
ટ્રમ્પ દ્વારા ભારત પર લાદવામાં આવેલા 50 ટકા ટેરિફ પછી, આ સમિટને મોટી માનવામાં આવી રહી છે કારણ કે આ સમિટમાં, ટ્રમ્પ સિવાય, બધી મહાસત્તાઓ એક જ મંચ પર હાજર હતી. તાજેતરના સમયમાં, અમેરિકા ભારત અને ચીન વચ્ચે વધતી નિકટતાથી ખૂબ ચિંતિત છે. તેની પાછળનું કારણ રશિયન તેલ છે. અમેરિકા નથી ઇચ્છતું કે ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદે. તાજેતરમાં જ તેણે આ અંગે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. અમેરિકાએ કહ્યું હતું કે ભારત રશિયા પાસેથી સસ્તું તેલ ખરીદી રહ્યું છે અને તેમાંથી મોટો નફો કમાઈ રહ્યું છે. ભારતે આ અંગે કડક પ્રતિક્રિયા આપી હતી.