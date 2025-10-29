CEPT યુનિવર્સિટી દ્વારા UNM ફાઉન્ડેશનના બે પાર્કને શ્રેષ્ઠ ઉદ્યાન એવોર્ડ-2025

અમદાવાદ: ટોરેન્ટ ગ્રુપની સેવાભાવી સંસ્થા UNM ફાઉન્ડેશનની ‘પ્રતિતિ’ પહેલ હેઠળ પુનઃવિકાસિત બે જાહેર ઉદ્યાનોને CEPT યુનિવર્સિટી દ્વારા શ્રેષ્ઠ ઉદ્યાન 2025 એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદના સ્વાતિ બંગલો પાર્ક (1.5 થી 2 એકર શ્રેણી) અને સુકાન પાર્ક (2 થી 2.6 એકર શ્રેણી) એ આ એવોર્ડ જીત્યા છે. શહેરમાં હરિયાળી વિસ્તારોને સંવર્ધન માટે CEPT યુનિવર્સિટીના MLA પ્રોગ્રામ અને ખંડવાલા ક્રિએટિવ ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજિત આ એવોર્ડમાં કુલ 127 ઉદ્યાનોમાંથી મૂલ્યાંકન કરીને 36 પાર્કને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
અવકાશી ડિઝાઇન, જૈવવિવિધતા, પર્યાવરણીય ગુણવત્તા, વપરાશકર્તાનો અનુભવ અને માળખાગત સુવિધા જેવા પરિમાણોના આધારે બંને ઉદ્યાનો વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. CEPT કેમ્પસ ખાતે આયોજિત સન્માન સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે જાણીતા પર્યાવરણવિદ શ્રી કાર્તિકેય સારાભાઈ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પાર્કોની જાળવણીમાં પ્રતિબદ્ધ બાગાયત અને સુરક્ષા ટીમોને CEPT દ્વારા તૈયાર કરાયેલ ‘ઓલ-સીઝન ગાર્ડનર્સ કીટ’ ભેટ આપવામાં આવી.
UNM ફાઉન્ડેશનની ‘પ્રતિતિ’ પહેલ ટકાઉ શહેરી હરિયાળી જાળવવા માટે PPP મોડલ હેઠળ બગીચા અને તળાવોનો વિકાસ અને સંભાળ કાર્ય કરે છે. અત્યાર સુધીમાં આશરે 8.44 લાખ ચોરસ મીટર હરિયાળી જગ્યા વિકસાવવામાં આવી છે અને વધુ વિસ્તરણ માટે મહારાષ્ટ્ર સુધી પહેલનો વ્યાપ વધારવાની યોજના છે.
શહેરના પર્યાવરણ અને સામુદાયિક જીવનને સમૃદ્ધ બનાવવાની પ્રતિબદ્ધતાને CEPT તથા જ્યુરી દ્વારા મળેલ આ માન્યતાએ વધુ પ્રેરણા પૂરી પાડી છે.