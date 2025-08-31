‘ડ્રેગન અને હાથીને એક થવું પડશે…’ : શી જિનપિંગ

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 7 વર્ષ પછી ચીનના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે દ્વિપક્ષીય વાતચીત પણ કરી. પીએમ મોદીને મળ્યા બાદ, ચીની રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે હવે સમય આવી ગયો છે કે ડ્રેગન અને હાથીને એક થવું પડશે.
શી જિનપિંગના મતે, આ ભારત અને ચીન બંને માટે સારું રહેશે. બે પ્રાચીન સભ્યતાઓ અને વિશ્વની સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા બંને દેશો ગ્લોબલ સાઉથનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. સારા પડોશી બનીને, આપણે એકબીજાની તાકાત બની શકીએ છીએ, આ માટે ડ્રેગન અને હાથીને સાથે નાચવું પડશે.
Sharing my remarks during meeting with President Xi Jinping. https://t.co/pw1OAMBWdc
— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2025
ચીની રાષ્ટ્રપતિએ બીજું શું કહ્યું?
પીએમ મોદી તરફ ઈશારો કરતા શી જિનપિંગે કહ્યું, “ગયા વર્ષે તમારી અને મારી કઝાનમાં સફળ મુલાકાત થઈ હતી. ભારત-ચીન સંબંધોમાં એક નવી શરૂઆત થઈ હતી. આજે ફરી એકવાર દુનિયા મોટા ફેરફારો તરફ આગળ વધી રહી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ ખૂબ ચિંતાજનક છે. ભારત અને ચીન બંને પ્રાચીન સભ્યતાઓ છે અને ગ્લોબલ સાઉથના સભ્યો પણ છે. આ સમગ્ર ક્ષેત્રની જવાબદારી આપણા ખભા પર છે. આપણે એશિયા સહિત સમગ્ર વિશ્વમાં શાંતિ સ્થાપિત કરવા પર ભાર મૂકવો જોઈએ.”
પીએમ મોદીએ શું કહ્યું?
ભારત અને ચીનના સંબંધોના 75 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. શી જિનપિંગ સાથે મુલાકાત પર પીએમ મોદીએ કહ્યું કે સરહદ વિવાદ પછી, બંને દેશોએ શાંતિનો માર્ગ પસંદ કર્યો અને એક કરાર પર પહોંચ્યા. કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા ફરી શરૂ થઈ છે. બંને દેશો વચ્ચે સીધી ફ્લાઇટ્સ ઉડાન ભરી રહી છે. આ ભાગીદારીથી 2.8 અબજ લોકોને ફાયદો થશે.