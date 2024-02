અશોક ચવ્હાણ ભાજપમાં જોડાયા, કોંગ્રેસને મોટો ફટકો

લોકસભા ચૂંટણી 2024 પહેલા મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ચવ્હાણ કોંગ્રેસને ઝટકો આપતા ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે. અશોક ચવ્હાણ મંગળવારે ડેપ્યુટી સીએમ દેવેન્દ્ર ફડણવીસની હાજરીમાં ભાજપમાં જોડાયા હતા. દેવેન્દ્ર ફડણવીસને અશોક ચવ્હાણને ભાજપનું પ્રાથમિક સભ્યપદ મળ્યું. ભાજપમાં જોડાયા બાદ અશોક ચવ્હાણે કહ્યું, આજે મારી નવી શરૂઆત છે, મારે મોદીજીની પ્રેરણાથી કામ કરવાનું છે… એટલે જ હું આજે ભાજપમાં જોડાઈ રહ્યો છું. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, તેમને વિકાસ જોઈએ છે. કામ કરવું પડશે. સકારાત્મક કામ કરવું પડશે… અને આપણે એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે કામ કરવું પડશે કે આવનારી ચૂંટણીમાં ભાજપને મહત્તમ તાકાત મળે.

After joining BJP, Ashok Chavan thanks Modi, Shah, Nadda; ‘A matter of pride,’ says Fadnavis

