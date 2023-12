16મા નાણાપંચના અધ્યક્ષ તરીકે ડૉ. અરવિંદ પનગઢીયા નિયુક્ત કરાયા

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 16મા નાણાપંચની રચના કરવામાં આવી છે અને નીતિ આયોગના પૂર્વ ઉપાધ્યક્ષ અરવિંદ પનગઢીયાને આ 16મા નાણાપંચના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. જેની જાણકારી નાણા મંત્રાલયે એક નોટિફિકેશન જાહેર કરીને આપી છે. આ સાથે નાણા મંત્રાલયમાં સંયુક્ત સચિવ ઋત્વિક રંજનમ પાંડેને આ કમિશનના સચિવ બનાવવામાં આવ્યા છે. મંત્રાલય દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ કમિશનના અન્ય સભ્યોના નામની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે. આ નવનિયુક્ત સભ્યોનો કાર્યકાળ 31 ઓક્ટોબર 2025 સુધી અથવા રિપોર્ટ સબમિટ થાય ત્યાં સુધી રહેશે. કમિશનએ કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે કરની ચોખ્ખી આવકના વિતરણ અંગે ભલામણો કરે છે.

