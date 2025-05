સેનાએ મ્યાનમાર બોર્ડરે 10 ઉગ્રવાદીઓને ઠાર કર્યા

નવી દિલ્હીઃ મણિપુરના ચંદેલ જિલ્લામાં કાલે આસામ રાઇફલ્સ અને ઉગ્રવાદીઓ વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. સેના પર કેટલાક હથિયારધારી ઉગ્રવાદીએ ફાયરિંગ શરૂ કર્યું હતું, જેથી આસામ રાઇફલ્સે તેનો જવાબ આપ્યો હતો, જેમાં 10 ઉગ્રવાદીઓને ઠાર કર્યાં હોવાની પ્રાથમિક માહિતી મળી છે. ઉગ્રવાદીઓએ સેના પર પહેલાં ફાયરિંગ કર્યું હતું, જેથી આસામ રાઇફલ્સના જવાનોએ ઉગ્રવાદીઓને ઠાર કર્યા હતા.

આસામ રાઇફલ્સ અને ઉગ્રવાદીઓ વચ્ચે થયેલ અથડામણ મામલે સેનાના પૂર્વીય કમાન્ડે X પર એક પોસ્ટ શેર કરીને વિગતો આપી હતી. X પર પોસ્ટ કરતાં લખ્યું હતું કે ભારત-મ્યાનમાર સરહદ નજીક ચંદેલ જિલ્લાના ખેગજોય તહસિલના ન્યુ સમતાલ ગામ નજીક સશસ્ત્ર કેડર્સની હિલચાલ વિશે ખાસ ગુપ્ત માહિતી મળી હતી. તેના પર કાર્યવાહી કરવામાં આવતાં 10 ઉગ્રવાદીઓને ઠાર કરવામાં આવ્યા છે.

Acting on specific intelligence on movement of armed cadres nearby New Samtal village, Khengjoy Tehsil, #Chandel District near the #Indo_MyanmarBorder, #AssamRifles unit under #SpearCorps launched an operation on 14 May 2025.

May 14, 2025