અંબાણી પરિવારમાં ખુશીઓની હેલી, સુંદર તસવીરો

દેશના સૌથી ધનાઢ્ય ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણીના નાનો દીકરો ટૂંક સમયમાં વર બનવા જઈ રહ્યો છે. અનંત જુલાઈમાં તેની બાળપણની મિત્ર રાધિકા સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહ્યો છે. લગ્ન પહેલા અંબાણી પરિવારે ગુજરાતમાં પ્રી-વેડિંગ પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું છે.

નીતા અંબાણી અને મુકેશ અંબાણી ટૂંક સમયમાં ફરી સાસુ અને સસરા બનવા જઈ રહ્યા છે. અનંત અને રાધિકાની પ્રી-વેડિંગ સેરેમની દરમિયાન બંને પતિ-પત્ની ખૂબ જ ખુશ દેખાતા હતા. મુકેશ અંબાણી પેસ્ટલ રંગના કુર્તા પાયજામામાં સારા લાગી રહ્યા છે. સાથે જ નીતા પણ ખૂબ જ સુંદર લાગી રહી છે. મુકેશ અંબાણી અને અનંતની એક નવી તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે. આ તસવીરમાં પિતા પોતાના વહાલા પુત્ર પર પ્રેમ વરસાવતા જોવા મળે છે.

ઘણા પ્રસંગોએ મુકેશ અંબાણી રાધિકાને પોતાની પુત્રી કહીને સંબોધતા જોવા મળ્યા છે. આજે મુકેશ અંબાણી અને રાધિકા મર્ચન્ટની એક સુંદર તસવીર ઈન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહી છે. આ તસવીરમાં રાધિકાએ પેસ્ટલ કલરનો લહેંગા પહેર્યો છે. રાધિકાના આ સિમ્પલ લુકને લોકો ખૂબ જ પસંદ કરી રહ્યા છે.

નીતા અંબાણી પોતાની સુંદરતા માટે પ્રખ્યાત છે. તે હંમેશા પોતાના લુકને લઈને હેડલાઈન્સમાં રહે છે. આજે તેણે તેના પુત્રના પ્રી-વેડિંગ ફંક્શન માટે પેસ્ટલ રંગની સાડી પસંદ કરી છે. આ સાડીમાં નીતા ખૂબ જ સુંદર લાગી રહી છે.

Pop icon Rihanna performs at the pre-wedding festivities of Anant Ambani & Radhika Merchant in Jamnagar, Gujarat India #Rihanna #AnantRadhikaWedding #AnantAmbani #AnantRadhikaPreWedding #Jamnagar #MukeshAmbani #NitaAmbani #AmbaniPreWedding #AmbaniWedding #RadhikaMerchant pic.twitter.com/X5xmuPqMHB

Janhvi Kapoor with Rihanna’s shocking floor with those moves at Anant Ambani & Radhika merchant pre-wedding in Jamnagar. ✨🤩#AmbaniPreWedding | #AnantRadhikaWedding | #Rihanna pic.twitter.com/6XqMqZJv8G

— Noman Chaudhary (@Noman_Chaudhury) March 2, 2024