મુંબઈમાં તોફાન સાથે વરસાદ બન્યો આફત

મુંબઈમાં હવામાનની પેટર્ન અચાનક બદલાઈ ગઈ છે અને આકાશમાં ગાઢ વાદળો છવાઈ ગયા બાદ ધૂળની ડમરીઓ અને વરસાદ શરૂ થયો છે. મુંબઈમાં દિવસ દરમિયાન અંધારપટ છવાઈ ગયો હતો અને ભારે પવન સાથે તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો. હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે મુંબઈમાં તોફાન અને વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી હતી.

Maharashtra | 54 people reported injured and over 100 feared trapped after a hoarding fell at the Police Ground Petrol Pump, Eastern Express Highway, Pantnagar, Ghatkopar East. Search and rescue is in process: BMC #MumbaiRains #MumbaiWeather … pic.twitter.com/VcIBV1NzJE

મુંબઈમાં તોફાનને કારણે હોર્ડિંગ પડી ગયા

મુંબઈના ઘાટકોપર વિસ્તારમાં ભારે પવનને કારણે એક હોર્ડિંગ પડી ગયું, જેના કારણે 35 લોકો ઘાયલ થયા. મુંબઈમાં તોફાની પવનોને કારણે ઘણી ફ્લાઈટ્સ રદ કરવામાં આવી છે. પ્રતિકૂળ હવામાન અને ધૂળના વાવાઝોડાને કારણે, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ (CSMIA) એ ઓછી દૃશ્યતા અને તીવ્ર પવનને કારણે લગભગ 66 મિનિટ માટે ફ્લાઈટ કામગીરીને અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરી દીધી છે.

🚨 A massive dust storm wreaked havoc in Mumbai today, resulting in the tragic death of 3 people and injuring 59 after a 100-foot-tall billboard collapsed on a gas pump.

📍#Mumbai • 🇮🇳 #India • #thunderstorm

Rescue operations are underway, with the National Disaster Response… pic.twitter.com/nj3LeOekuQ

— Storyline Global 🔍 (@storylineglobal) May 13, 2024