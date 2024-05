મુંબઈ: તોફાનને કારણે હોર્ડિંગ પડ્યું, 3ના મોત, 67નું રેસ્ક્યું

મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈમાં સોમવારે બપોરે એક જોરદાર વાવાઝોડું ત્રાટક્યું હતું. જોરદાર વાવાઝોડાને કારણે મુંબઈના ઘાટકોપર વિસ્તારમાં એક પેટ્રોલ પંપ પર મોટું હોર્ડિંગ પડી ગયું. પેટ્રોલ પંપ પર લોકો પોતાના વાહનોમાં તેલ ભરી રહ્યા હતા. ત્યારે જ આ અકસ્માત થયો હતો. લોકો કંઈ સમજે તે પહેલા લોખંડની એંગલ સહિતનું આખું હોર્ડિંગ પેટ્રોલ પંપ પર પડી ગયું હતું. આ અકસ્માતમાં 3 લોકોના મોત થયા છે. 67 લોકોને બચાવીને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. આ અકસ્માતમાં હોર્ડિંગના કાટમાળ નીચે 100થી વધુ લોકો ફસાયા હતા. NDRFની ટીમ ઘટના સ્થળે હાજર છે.

Maharashtra | 54 people reported injured and over 100 feared trapped after a hoarding fell at the Police Ground Petrol Pump, Eastern Express Highway, Pantnagar, Ghatkopar East. Search and rescue is in process: BMC#MumbaiRains #MumbaiWeather… pic.twitter.com/VcIBV1NzJE

