જો નેહરુ બે દિવસ રોકાઈ ગયા તો આખું POK તિરંગા હેઠળ હોત : અમિત શાહ

રાજ્યસભામાં જમ્મુ અને કાશ્મીર પુનર્ગઠન (સુધારા) બિલ, 2023 પર ચર્ચા દરમિયાન અમિત શાહે ફરી એકવાર કોંગ્રેસ અને જવાહર લાલ નેહરુ પર નિશાન સાધ્યું. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પાકિસ્તાન સાથેના યુદ્ધવિરામ પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે જો અકાળે યુદ્ધવિરામ ન થયો હોત તો આજે પીઓકેની ઘટના ન બની હોત. જો જવાહર લાલ નેહરુ બે દિવસ રોકાયા હોત તો આખું પીઓકે તિરંગા હેઠળ હોત.

VIDEO | “Former PM Jawaharlal Nehru was seeing (accession of) Jammu and Kashmir (after Independence) and he left it incomplete. So many regions of the country that seemed difficult than J&K joined India but why was Article 370 brought for Kashmir,” says Union Home Minister… pic.twitter.com/VEZitBLM5L — Press Trust of India (@PTI_News) December 11, 2023

કલમ 370 પર બોલતા અમિત શાહે કહ્યું કે આઝાદી પછી હૈદરાબાદમાં કાશ્મીર કરતા પણ મોટી સમસ્યા હતી, શું નેહરુ ત્યાં ગયા હતા? શું નેહરુ જૂનાગઢ, લક્ષદ્વીપ, જોધપુર ગયા હતા? તે માત્ર કાશ્મીરનું કામ જ જોતો હતો અને તે પણ અડધું જ બાકી હતું. તેમણે પૂછ્યું કે કાશ્મીરના વિલીનીકરણમાં વિલંબ કેમ થયો? અમિત શાહે કહ્યું કે ઈતિહાસ 1000 ફૂટ નીચે દટાઈ જાય તો પણ સત્ય બહાર આવે છે. તેમણે ખુલાસો કર્યો કે વિલીનીકરણ દરમિયાન એક વ્યક્તિને વિશેષ સ્થાન આપવાની વિનંતી કરવામાં આવી હતી અને તે શેખ અબ્દુલ્લા હતા, તેથી વિલયમાં વિલંબ થયો હતો. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો કે આટલા બધા રાજ્યોનું વિલીનીકરણ થઈ ગયું, પરંતુ ક્યાંય કલમ 370 કેમ લાગુ કરવામાં આવી નહીં? તેમણે કહ્યું કે દેશની જનતાએ જવાબ આપવો પડશે કે આ શરત કોણે મૂકી હતી અને કોણે માની હતી. આ પ્રશ્નથી ભાગી ન શકાય.

VIDEO | “Today, the future of youth in J&K is not black but the blackboard of school has become their future. The youth who used to be involved in stone-pelting have been given laptops,” says Union Home @AmitShah in Rajya Sabha. pic.twitter.com/UyS3jIc1iO — Press Trust of India (@PTI_News) December 11, 2023

કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધતા અમિત શાહે કહ્યું કે, હારમાં પણ જીત મેળવવાની કળા કોંગ્રેસ પાસેથી શીખવી જોઈએ. આજે સુપ્રીમ કોર્ટે કલમ 370ને હટાવવાને બંધારણીય જાહેર કર્યો, પરંતુ કોંગ્રેસ હજુ પણ કહી રહી છે કે તેને ખોટી રીતે હટાવવામાં આવી હતી. દેશના બંને ગૃહોએ કાયદો પસાર કર્યો, ગેઝેટ બહાર પાડવામાં આવ્યું, કોઈએ તેને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યું, પાંચ ન્યાયાધીશોની બેન્ચની રચના થઈ, અને લાંબી ચર્ચા થઈ. નિર્ણય આવી ગયો છે. હવે નિર્ણય બાદ પણ કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે તેઓ તેને ખોટી રીતે હટાવવાનું માને છે.

VIDEO | “Three ‘parivaars’ in Jammu and Kashmir hindered the rights of STs mentioned in India’s Constitution,” says Union Home Minister @AmitShah in Rajya Sabha on abrogation of Article 370. pic.twitter.com/v6Fx6ZvRuC — Press Trust of India (@PTI_News) December 11, 2023

આ હિંદુ-મુસ્લિમનો મામલો નથી

અમિત શાહે કહ્યું કે કોંગ્રેસે વાસ્તવિકતા સમજવી પડશે. આ હિંદુ મુસ્લિમની વાત નથી. કાશ્મીર કરતાં ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ અને આસામમાં મુસ્લિમોની સંખ્યા વધુ છે, પરંતુ ત્યાં કોઈ અલગતાવાદ નહોતો. કાશ્મીરમાં કલમ 370 હોવાથી અલગતાવાદ થયો. અલગતાવાદના કારણે જ ત્યાં આતંકવાદનો વિકાસ થયો. તેમણે કહ્યું કે ખોટો નિર્ણય લેવાય છે, તે કોઈ પણ વ્યક્તિ લઈ શકે છે, તેને સ્વીકારવો જોઈએ, હવે પણ જો કોંગ્રેસ આ નિર્ણયને વળગી રહેશે તો જે બચ્યું છે તે એટલું નહીં રહે, 2024માં સ્પર્ધા થશે.