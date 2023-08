મણિપુરને લઈને અમિત શાહે લોકસભામાં કરી ચર્ચા

બુધવારે લોકસભામાં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા દરમિયાન કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે વિપક્ષ પર મણિપુર હિંસા પર ચર્ચાથી ભાગવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું, હું મણિપુર હિંસા પર ચર્ચા માટે તૈયાર છું. તેઓ ચર્ચા નથી ઈચ્છતા. તેઓ માત્ર વિરોધ કરવા માંગે છે. જો મારી ચર્ચાથી સંતુષ્ટ ન હોત તો PMએ નિવેદન આપવાનું પણ વિચાર્યું હોત. અમિત શાહે કહ્યું, શું તમને લાગે છે કે તમે હંગામો મચાવીને અમને ચૂપ કરી દેશો. મને ચૂપ નહીં કરી શકો. દેશના લોકોનો ટેકો છે. હું મણિપુરમાં થયેલી હિંસક ઘટના વિશે વિગતવાર વાત કરીશ. હું તેની સાથે સંમત છું. વિરોધનો કે મણિપુરમાં હિંસાનો તાંડવ થયો છે. આવી ઘટનાને કોઈ સ્વીકારી શકે નહીં. આ ઘટના શરમજનક બની ગઈ છે.

#WATCH | From day one I was ready for the discussion on the Manipur issue but Opposition never wanted to do a discussion. The opposition doesn't want me to speak but they can't silence me. 130 cr people have selected us so they have to listen to us…During the past six years of…

