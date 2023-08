ડિજિટલ પર્સનલ ડેટા પ્રોટેક્શન બિલ રાજ્યસભા દ્વારા પસાર

રાજ્યસભાએ બુધવારે મણિપુર મુદ્દે વિપક્ષી સભ્યોના વોકઆઉટને પગલે અવાજ મત દ્વારા ‘ડિજિટલ પર્સનલ ડેટા પ્રોટેક્શન બિલ 2023’ પસાર કર્યું હતું. લોકસભાએ પણ સોમવારેના રોજ બિલ પસાર કર્યું હતું. સુપ્રીમ કોર્ટે ‘ગોપનીયતાના અધિકાર’ને મૂળભૂત અધિકાર તરીકે જાહેર કર્યાના છ વર્ષ બાદ આ બિલ આવ્યું છે. સમજાવો કે ડિજિટલ પર્સનલ ડેટા પ્રોટેક્શન બિલ 2023માં ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ દ્વારા વ્યક્તિઓના ડેટાના દુરુપયોગને રોકવાની જોગવાઈઓ છે. કેન્દ્રીય પ્રધાન અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે બિલ ડિજિટલ સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા લોકોને નવા અધિકારો આપે છે અને નાગરિકોના ડેટાના સંગ્રહ અને પ્રક્રિયાના સંદર્ભમાં ખાનગી અને સરકારી સંસ્થાઓ પર ઘણી જવાબદારીઓ લાદે છે.

અશ્વિની વૈષ્ણવનો વિપક્ષ પર પ્રહાર

આ વિધેયકમાં ભારતીય નાગરિકોની ગોપનીયતાના રક્ષણની જોગવાઈ છે, સાથે જ દંડની દરખાસ્ત પણ છે. કોઈપણ વ્યક્તિના ડિજિટલ ડેટાનો દુરુપયોગ કરવા અથવા તેને સુરક્ષિત કરવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ સંસ્થાઓ પર 250 કરોડ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવશે. સંસદના ઉપલા ગૃહમાં બિલને વિચારણા અને પસાર કરવા માટે ખસેડતા વૈષ્ણવે કહ્યું, “જો વિપક્ષે સંસદમાં બિલ પર ચર્ચા કરી હોત તો સારું હોત, પરંતુ કોઈપણ વિપક્ષી નેતા કે સભ્ય નાગરિકોના અધિકારો વિશે ચિંતિત નથી.”

