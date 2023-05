મણિપુરમાં હિંસક ઘટના વચ્ચે સરકારે તોફાનીઓને જોતા જ ગોળી મારવાના આપ્યા આદેશ

મણિપુરમાં હિંસક ઘટના વચ્ચે, સરકારે તોફાનીઓને જોતા જ ગોળી મારવાના આદેશ આપ્યા છે. સરકાર દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા આદેશમાં સ્પષ્ટપણે લખવામાં આવ્યું છે કે પ્રશાસને આવા પગલા માત્ર આત્યંતિક કેસોમાં જ લેવા જોઈએ. મણિપુરમાં ઘણા દિવસોથી આદિવાસીઓ અને બહુમતી મીતેઈ સમુદાય વચ્ચે તણાવની સ્થિતિ છે. આ તણાવે બુધવારે રાત્રે હિંસાનું સ્વરૂપ લીધું હતું. આ પછી, પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે સેના અને આસામ રાઇફલ્સની ઘણી ટીમોને તાત્કાલિક રાતભર તૈનાત કરવામાં આવી હતી. હિંસાને કારણે 9,000થી વધુ લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવ્યા છે.

Governor of Manipur authorises all District Magistrates, Sub-Divisional Magistrates and all Executive Magistrates/Special Executive Magistrates to issue Shoot at sight orders “in extreme cases whereby all forms of persuasion, warning, reasonable force etc has been exhausted.” pic.twitter.com/XkDMUbjAR1

— ANI (@ANI) May 4, 2023