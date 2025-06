ભાજપથી નિકટતાની અટકળો વચ્ચે થરૂરે કહ્યું, પાર્ટી સાથે મારા કેટલાક મતભેદ

નવી દિલ્હીઃ કેરળના તિરુવનંતપુરમ લોકસભા ક્ષેત્રના સાંસદ શશિ થરુરે પાર્ટી સાથે મતભેદ હોવાની વાત કબૂલ કરી છે. પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં શશિ થરૂરે જણાવ્યું હતું કે હું છેલ્લાં 16 વર્ષથી કોંગ્રેસમાં કામ કરી રહ્યો છું. પાર્ટી સાથે મારા કેટલાક મતભેદ છે અને આ મુદ્દે હું પાર્ટીની અંદર ચર્ચા કરીશ. આજે હું આ મુદ્દે વધારે કંઈ બોલવા માગતો નથી. મારે મળીને વાત કરવાની છે, સમય આવે પછી હું વાત કરીશ.

વડા પ્રધાન સાથેની મુલાકાત અંગે તેમણે કહ્યું હતું કે વડા પ્રધાન સાથેની ચર્ચા માત્ર સાંસદોના પ્રતિનિધિમંડળ સંબંધિત મુદ્દાઓ પર જ થઈ હતી. જ્યારે દેશ માટે કોઈ મુદ્દો ઊભો થાય છે, ત્યારે દેશની સાથે ઊભા રહેવું આપણી જવાબદારી બને છે. જ્યારે દેશને મારી સેવા જોઈએ ત્યારે હું હંમેશાં તૈયાર છું.

STORY | Shashi Tharoor says he has differences of opinion with some in Congress leadership

READ: https://t.co/GoLY7yBK9X pic.twitter.com/nuuBKhNFD9

— Press Trust of India (@PTI_News) June 19, 2025