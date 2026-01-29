રાજકીય સન્માન સાથે પંચતત્વમાં વિલીન થયા અજિત પવાર

અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કાર સંપૂર્ણ રાજકીય સન્માન સાથે કરવામાં આવ્યા. તેમના પુત્રોએ અંતિમ સંસ્કાર કર્યા અને ચિતાને અગ્નિદાહ આપ્યો.
મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના આજે તેમના વતન બારામતીમાં અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે સહિત અન્ય અગ્રણી વ્યક્તિઓએ તેમના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપી હતી. બુધવારે વિમાન દુર્ઘટનામાં તેમનું અવસાન થયું. રાજ્ય સરકારે અજિત પવારના અવસાન માટે ત્રણ દિવસનો રાજ્ય શોક જાહેર કર્યો છે.
વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન ગ્રાઉન્ડ ખાતે અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કાર માટે વ્યાપક તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી. મેદાનની અંદર એક પ્લેટફોર્મ બનાવવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા. લોકો શ્રદ્ધાંજલિ આપી શકે અને અંતિમ સંસ્કારને સુરક્ષિત રીતે જોઈ શકે તે માટે મેદાનને બેરિકેડ કરવામાં આવ્યું હતું. દૂર દૂરના લોકો અંતિમ સંસ્કારમાં ભાગ લઈ શકે અને અંતિમ સંસ્કાર જોઈ શકે તે માટે વિવિધ સ્થળોએ મોટી સ્ક્રીનો પણ લગાવવામાં આવી હતી.
અજિત પવારના પુત્રો પાર્થ અને જયએ તેમના પિતા અને એનસીપી વડાના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપનારા એનસીપી સમર્થકો અને પાર્ટી કાર્યકરોનો હાથ જોડીને આભાર માન્યો.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન, મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપી હતી.
પંડાલોમાં દાદાનો ફોટો પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો હતો
પાંચ મોટા પંડાલો બનાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં દેશભરના અગ્રણી નેતાઓ અને અજિત પવારના પરિવારના સભ્યો બેઠા હતા. આ પંડાલોમાં અજિત પવારનો મોટો ફોટો પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો હતો. અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કાર માટે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.
લેન્ડિંગ દરમિયાન વિમાન દુર્ઘટના
અજિત પવાર 28 જાન્યુઆરીની સવારે બારામતીમાં ચૂંટણી રેલીઓમાં હાજરી આપવા જઈ રહ્યા હતા. બારામતી એરપોર્ટ પર ઉતરતી વખતે તેમનું વિમાન ક્રેશ થયું. આ ભયાનક અકસ્માતમાં અજિત પવાર સહિત પાંચ લોકોના મોત થયા હતા.