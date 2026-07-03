‘સ્ટુડિયો સ્ટોરીઝ 2026’ પ્રદર્શન, સર્જનાત્મકતાના સફળ દાયકાની ઉજવણી

અમદાવાદ: ગોલ્ડબ્રશ આર્ટ સ્ટુડિયો દ્વારા કલાત્મક માર્ગદર્શન અને સર્જનાત્મક અભિવ્યક્તિના એક ભવ્ય દાયકાની સફળતાપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી. જેના ભાગરૂપે “અ ડિકેડ ઇન સેલિબ્રેશન – સ્ટુડિયો સ્ટોરીઝ 2026” નામના પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રદર્શનમાં ૧૪ પ્રતિભાશાળી કલાકારોની કૃતિઓ કલાપ્રેમીઓ માટે પ્રદર્શિત કરવામાં આવી.આ આર્ટ એક્ઝિબિશન 2થી 5 જુલાઈ, ૨૦૨૬ દરમિયાન સાંજે ૪:૦૦ થી ૮:૦૦ વાગ્યા સુધી એલ. એન્ડ પી. હઠીસિંગ વિઝ્યુઅલ આર્ટ સેન્ટર ખાતે યોજાઈ રહ્યું છે. જે તમામ મુલાકાતીઓ માટે ખુલ્લું રાખવામાં આવ્યું છે. પ્રદર્શનનો ભવ્ય ઉદ્ઘાટન સમારોહ ૨ જુલાઈના રોજ સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યે યોજાયો હતો. આ ખાસ પ્રસંગે મુખ્ય મહેમાન તરીકે પ્રખ્યાત કલાકાર અને ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર કુલીન પટેલ અને પ્રતિષ્ઠિત એબ્સ્ટ્રેક્ટ કલાકાર અજય ચૌધરી (IPS) ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.આ પ્રદર્શનની ખાસિયત એ હતી કે તેમાં મૂકાયેલી કલાકૃતિઓ વિન્સેન્ટ વેન ગો, પોલ સેઝાન, ક્લાઉડ મોનેટ અને વિલિયમ મોરિસ જેવા વૈશ્વિક સ્તરે સુપ્રસિદ્ધ કલાકારોના વારસામાંથી પ્રેરણા લઈને તૈયાર કરવામાં આવી હતી. આ સંગ્રહમાં પ્રકૃતિની અપ્રતિમ સુંદરતા, ટ્રાવેલ સ્પિરિટ, વનસ્પતિ અને પ્રાણીસૃષ્ટિ, વન્યજીવોનો મહિમા તેમજ ભારતીય કલા, સંસ્કૃતિ અને પરંપરાની સમૃદ્ધિ જેવા વિવિધ વિષયોને કેનવાસ પર કંડારવામાં આવ્યા હતા. વૈવિધ્યસભર વિષયોના કારણે અહીં આવેલા દરેક કલાપ્રેમીને પોતાની પસંદગીની કલા માણવા મળી હતી.
પ્રદર્શનમાં માધ્યમોની અદભૂત વિવિધતા જોવા મળી. જેમાં કેનવાસ પર ઓઇલ પેઇન્ટિંગ, એક્રેલિક, પેન અને ઇંક, પેન્સિલ સ્કેચ, રંગીન પેન્સિલો, બોર્ડ પર ઓઇલ, સોફ્ટ પેસ્ટલ, વોટરકલર્સ, ટેરાકોટા અને ગ્લાસ આર્ટનો સમાવેશ થતો હતો. આ મલ્ટી-સેન્સરી વિઝ્યુઅલ અનુભવે કલાની અનંત શક્યતાઓનો પરિચય કરાવ્યો હતો.
ગોલ્ડબ્રશ આર્ટ સ્ટુડિયો છેલ્લા ૧૦ વર્ષથી કલાકારોની સર્જનાત્મકતાને પોષવામાં અને તેમને પોતાનો અનોખો કલાત્મક અવાજ શોધવામાં મદદરૂપ સાબિત થયું છે. ‘સ્ટુડિયો સ્ટોરીઝ 2026’ એ આ સ્ટુડિયોની ૧૦ વર્ષની ગૌરવશાળી સફર, કલ્પના અને તકનીકી કૌશલ્યનો એક શક્તિશાળી પુરાવો બની રહ્યું. અમદાવાદના કલા રસિકો, સંગ્રાહકો અને વિદ્યાર્થીઓએ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહીને આ કલાત્મક મહોત્સવને સફળ બનાવ્યો હતો.
પ્રદર્શનમાં ભાગ લેનારા ૧૪ કલાકારો, તેમની વિશિષ્ટ કૃતિઓ
-
આંગી: ટીશ્યુ આર્ટમાં આકર્ષક ફ્લેમિંગો
-
આરવ: કલર પેન્સિલો દ્વારા પ્રવાસનું સુંદર ચિત્ર
-
અનાયા: પોલ સેઝેન અને ક્લાઉડ મોનેટની શૈલીથી પ્રેરિત કલાકૃતિઓ
-
અનિશ: કેનવાસ પર એક્રેલિક માધ્યમમાં તેનું પેટ ‘રેક્સ’
-
કાયના: કેનવાસ પર એક્રેલિકથી કંડારેલી છોકરી અને બિલાડી
-
ક્રિશા: ઇજિપ્તીયન કલાથી પ્રેરિત વિશિષ્ટ ‘એવિલ આઈ’
-
માહી: વિલિયમ મોરિસની શૈલીથી પ્રેરિત ‘ટ્રી ઓફ લાઇફ’
-
પહેલ: કેનવાસ પર એક્રેલિક માધ્યમમાં ભાવનાત્મક ‘માતા અને બાળક’
-
પાન્યા: ગ્લાસ મોઝેકમાં કલાત્મક મિરર વર્ક
-
પ્રાચી: એક્રેલિક માધ્યમમાં પક્ષીઓની સુંદર શ્રેણી
-
પ્રાચી (બીજી કૃતિ): કેનવાસ પર એક્રેલિકથી દોરેલો ભવ્ય મોર
-
રિયાન: પેન અને ઇંક માધ્યમમાં વિન્ટેજ ઓટોમોબાઇલ્સ
-
શનાયા: એક્રેલિક માધ્યમમાં સુંદર ટ્રોપિકલ કેનેપી
-
સીમા ઠકરાર: એક્રેલિક માધ્યમમાં ભગવાન ગણેશજીનું દિવ્ય ચિત્ર