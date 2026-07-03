ઓવરહાઈપ ના કરો, એ પ્રેશરમાં આવી જશે: કપિલ દેવ

દિગ્ગજ ભારતીય કેપ્ટન કપિલ દેવે 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીને સચિન તેંડુલકર અને વિરાટ કોહલી જેવો પ્રતિભાશાળી ગણાવ્યો છે.જોકે, તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે આ યુવા બેટ્સમેનનો વધુ પડતો પ્રચાર ન કરવો જોઈએ.
ભારતના દિગ્ગજ ઓલરાઉન્ડર અને 1983ના વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટન કપિલ દેવે યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી વિશે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે.કપિલ દેવે વૈભવની ખૂબ પ્રશંસા કરી, પરંતુ તેની આસપાસના પ્રચાર અંગે ચિંતા પણ વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું કે વૈભવ અસાધારણ પ્રતિભા ધરાવતો ખેલાડી છે.પણ આટલી નાની ઉંમરે તેના પર વધુ પડતી અપેક્ષાઓનો બોજ ન હોવો જોઈએ.
જ્યારે કપિલ દેવને વૈભવ સૂર્યવંશી વિશે તેમના મંતવ્ય વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું,”તેમની પાસે વિશાળ પ્રતિભા છે, તેમાં કોઈ શંકા નથી.પણ મને લાગે છે કે આપણે તેના વિશે વધારે પડતી વાત કરી રહ્યા છીએ. તેને થોડો સમય આપો. તેના પર એટલો વધારે ભાર ન મૂકો કે તે પોતે દબાણમાં આવી જાય.”
કપિલ દેવે વૈભવની પ્રતિભાની તુલના ભારતીય ક્રિકેટના બે મોટા નામો સાથે કરી. તેમણે કહ્યું કે પ્રતિભાની દ્રષ્ટિએ વૈભવ સૂર્યવંશી સચિન તેંડુલકર અને વિરાટ કોહલી જેવો છે. જોકે, તેમણે એમ પણ ઉમેર્યું કે માત્ર પ્રતિભા પૂરતી નથી, લાંબા સમય સુધી સતત પ્રદર્શન જ ખેલાડીને મહાન બનાવે છે.તેમણે કહ્યું, “પ્રતિભાની દ્રષ્ટિએ, હા, તે સચિન અને વિરાટ જેટલો જ પ્રતિભાશાળી છે. તેની પાસે જબરદસ્ત ક્ષમતા છે.”
કપિલ દેવ માને છે કે વૈભવે T20 ક્રિકેટમાં પોતાની ક્ષમતા દર્શાવી છે. આટલી નાની ઉંમરે તેણે જે પ્રભાવ પાડ્યો છે તે ભાગ્યે જ જોવા મળે છે.તેમણે કહ્યું, તેણે T20 માં પોતાને સાબિત કર્યું છે. કદાચ દુનિયામાં એક ટકા પણ એવા ખેલાડીઓ નથી જે આટલી નાની ઉંમરે આટલો મોટો પ્રભાવ પાડી શકે.
જોકે, કપિલે એમ પણ કહ્યું કે ક્રિકેટની ખરી કસોટી લાંબા ફોર્મેટમાં થાય છે.તેમણે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે શું વૈભવ ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમીને સમાન સ્તરની સાતત્યતા બતાવી શકશે. તેમણે મજાકમાં કહ્યું કે વીરેન્દ્ર સેહવાગ કદાચ આવું ન વિચારે, પણ ક્રિકેટમાં લોકો આવા પ્રશ્નો પૂછે છે.
કપિલ દેવે કહ્યું કે જ્યારે સચિન તેંડુલકર 1988-89માં ભારતીય ક્રિકેટમાં આવ્યો ત્યારે તેની આસપાસ બહુ ઘોંઘાટ કે પ્રચાર નહોતો,આજે વૈભવ સૂર્યવંશીને લઈને એટલી બધી ચર્ચા છે. તેમના મતે, સચિન તેંડુલકરના સમયમાં પણ આ યુવાનને લઈને એટલી બધી ચર્ચા નહોતી.તેથી, એ મહત્વનું છે કે આપણે તેને સામાન્ય વાતાવરણ પૂરું પાડીએ અને તેના પર બિનજરૂરી દબાણ ન કરીએ.