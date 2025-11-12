અભિનેતા ગોવિંદાની તબિયત બગડી, હોસ્પિટલમાં દાખલ

61 વર્ષીય ગોવિંદાને મંગળવારે રાત્રે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. મંગળવારે તેમના ઘરે તેઓ બેભાન થઈ ગયા અને તેમને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા.
અભિનેતા ગોવિંદાની તબિયત અચાનક બગડી ગઈ હતી, જેના પછી તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. મંગળવારે સાંજે ગોવિંદા અચાનક બેભાન થઈ ગયા હતા, ત્યારબાદ ડૉક્ટરની સલાહ લીધા પછી તેમને કેટલીક દવાઓ આપવામાં આવી હતી અને દવાઓ લીધા પછી ગોવિંદાની તબિયતમાં સુધારો થયો હતો. પરંતુ અડધી રાત્રે ફરીથી અસ્વસ્થતા અનુભવાવા લાગી, ત્યારબાદ રાત્રે લગભગ 1 વાગ્યે તેમને મુંબઈની ક્રિટિકલ કેર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા, જ્યાં ગોવિંદાના ઘણા પરીક્ષણો કરવામાં આવ્યા. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેઓ હાલમાં ઠીક છે.
ગોવિંદા ડોક્ટરોની દેખરેખ હેઠળ
ગોવિંદા હાલમાં ડોક્ટરોની દેખરેખ હેઠળ છે, અને સ્વાસ્થ્ય અપડેટ ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે. તાજેતરમાં ગોવિંદાએ ધર્મેન્દ્રના સ્વાસ્થ્ય વિશે પૂછપરછ કરવા માટે મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી, અને તેમનો એક વીડિયો સામે આવ્યો હતો. મુલાકાત દરમિયાન ગોવિંદા ખૂબ જ ભાવુક દેખાયા હતા. ધર્મેન્દ્રની બગડતી તબિયત વચ્ચે તેમના હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાના સમાચારે તેમના ચાહકોને ખૂબ ચિંતામાં મૂકી દીધા છે, જેઓ તેમના ઝડપી સ્વસ્થતા માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.
એક વર્ષ પહેલા પણ ગંભીર ઘટનાને પગલે ગોવિંદાને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. અભિનેતાને તેમની પોતાની લાઇસન્સ પ્રાપ્ત પિસ્તોલથી ગોળી વાગી ગઈ હતી. ગોવિંદા સાથે આ ઘટના પોતાના જ ઘરમાં બની હતી. તેમના હાથમાંથી રિવોલ્વર સરકી ગઈ અને તેમના ડાબા ઘૂંટણમાં વાગી ગઈ. અકસ્માત બાદ તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં સર્જરી પછી તેમના ઘૂંટણમાંથી ગોળી કાઢવામાં આવી હતી.