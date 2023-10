દારૂ કૌભાંડમાં AAP સાંસદ સંજય સિંહની ધરપકડ

દિલ્હી લિકર પોલિસી કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે બુધવારે સવારે આમ આદમી પાર્ટીના રાજ્યસભા સાંસદ સંજય સિંહના દિલ્હીના નિવાસસ્થાને દરોડા પાડ્યા હતા. આ સર્ચ દારૂ કૌભાંડ કેસમાં થયું હતું. બપોર બાદ EDએ સંજય સિંહની ધરપકડ કરી હતી. લગભગ 10 કલાકની પૂછપરછ બાદ EDએ આ કાર્યવાહી કરી છે. અગાઉ આ જ કેસમાં સાંસદની નજીકના અન્ય ઘણા લોકોના ઘરની સર્ચ કરવામાં આવી હતી. સંજય સિંહની ધરપકડના સમાચાર સામે આવ્યા બાદ આમ આદમી પાર્ટીમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

EDની ચાર્જશીટ મુજબ દિલ્હી સ્થિત વેપારી દિનેશ અરોરા, જેનું નામ દિલ્હી દારૂ નીતિ કૌભાંડ કેસમાં આરોપી તરીકે રાખવામાં આવ્યું હતું. આ પહેલા સંજય સિંહની હાજરીમાં તેઓ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલને તેમના નિવાસસ્થાને મળ્યા હતા. એક નિવેદનમાં અરોરાએ EDને જણાવ્યું હતું કે તેઓ એક કાર્યક્રમ દરમિયાન સંજય સિંહને મળ્યા હતા. જે બાદ તે દિલ્હીના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયાના સંપર્કમાં પણ આવ્યો હતો. વધુમાં જણાવ્યું કે આ કાર્યક્રમ દિલ્હી ચૂંટણી પહેલા ફંડ એકત્ર કરવા માટે આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ વર્ષે મે મહિનામાં, ઇડીએ સિંહના નજીકના સહયોગીઓના પરિસરમાં સર્ચ કર્યું હતું અને તેણે આરોપ મૂક્યો હતો કે ઇડીએ દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી કેસના સંબંધમાં તેના બે સહયોગીઓ, અજીત ત્યાગી અને સર્વેશ મિશ્રાના ઘરો પર દરોડા પાડ્યા હતા. આમ આદમી પાર્ટીના રાજ્યસભા સાંસદ સંજય સિંહના ઘરે EDના દરોડા ચાલુ છે.

VIDEO | “The arrest of Sanjay Singh without any evidence proves that the PM is aware that he is going to lose the election,” says AAP leader @Saurabh_MLAgk during a press conference in Delhi. pic.twitter.com/oFuLGszhJ7

— Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2023