દેશમાં 1 જુલાઈથી નવો ફોજદારી કાયદો થશે લાગુ

ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા, ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ 1 જુલાઈથી દેશમાં અમલમાં આવશે. કેન્દ્ર સરકારે શનિવારે આ અંગે એક નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. આ ત્રણેય કાયદાઓને ગયા વર્ષે 21 ડિસેમ્બરે સંસદની મંજૂરી મળી હતી અને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 25 ડિસેમ્બરે તેમની મંજૂરી આપી હતી. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલી સમાન ત્રણ સૂચનાઓ અનુસાર નવા કાયદાની જોગવાઈઓ 1 જુલાઈથી અમલમાં આવશે. આ કાયદા અનુક્રમે સદીઓ જૂના ભારતીય દંડ સંહિતા, ફોજદારી કાર્યવાહી સંહિતા અને ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ 1872નું સ્થાન લેશે. આ ત્રણેય કાયદાઓનો ઉદ્દેશ્ય વિવિધ ગુનાઓ અને તેમની સજાઓને વ્યાખ્યાયિત કરીને દેશમાં ફોજદારી ન્યાય પ્રણાલીને સંપૂર્ણપણે બદલવાનો છે.

