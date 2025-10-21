બિહાર ચૂંટણીમાં 243 બેઠકો અને મહાગઠબંધનના 256 ઉમેદવારો

પટના: બિહાર વિધાનસભાની 243 બેઠકો માટે થઈ રહેલી ચૂંટણીમાં મહાગઠબંધને કુલ 256 ઉમેદવારો ઉતાર્યા છે. એટલે કે 13 બેઠકો પર ગઠબંધનના જ સાથી પક્ષો એકબીજા સામે લડી રહ્યા છે. આમાંથી છ બેઠકો પર RJD વિ. કોંગ્રેસ, ચાર બેઠકો પર CPI વિ. કોંગ્રેસ, બે બેઠકો પર RJD વિ. VIP અને એક બેઠક પર કોંગ્રેસ વિ. IIP નો સીધો મુકાબલો છે. એટલે આ બેઠકો પર મહાગઠબંધનના પક્ષો NDA સામે પણ લડી રહ્યા છે અને આપસમાં પણ ટક્કર આપી રહ્યા છે.
કયા પક્ષના કેટલા ઉમેદવાર?ચૂંટણીમાં RJD 143 બેઠકો પર મેદાનમાં છે. કોંગ્રેસ 62, ભાકપા-માલે (CPI-ML) 20, VIP 15, CPI 9, CPM 4 અને IIP 3 બેઠકો પર લડી રહ્યા છે. આ રીતે મહાગઠબંધનના કુલ 256 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. જોકે બીજા તબક્કા માટેનું નામાંકન પાછું ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ 23 ઓક્ટોબર છે, એટલે હજી કેટલાક ઉમેદવારો નામાંકન પાછું ખેંચે તેવી શક્યતા છે.
RJD has unilaterally announced candidates on 143 seats
Congress is contesting 61 seats
Left 30 seats
VIP about 20
JMM contesting 6
So INDI ALLIANCE IS CONTESTING 260 seats out of 243 😛😬☺️
So there are going to be about 10-15 seats where there will be “friendly fight”… pic.twitter.com/7h6ch9dAEv
— Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) October 20, 2025
આ જ ચર્ચાનું પરિણામ છે કે લાલગંજ બેઠક પરથી કોંગ્રેસ ઉમેદવાર આદિત્ય રાજાએ સોમવારે પોતાનું નામાંકન પાછું ખેંચી લીધું. અહીં RJD તરફથી શિવાની શુક્લા ઉમેદવાર છે. જો અન્ય બેઠકો પર પણ આવું થાય તો ‘ફ્રેન્ડલી ફાઈટ’ બેઠકોની સંખ્યા ઘટી શકે છે. હાલ આવી બેઠકોની સંખ્યા 13 છે.
આ રીતે હાલ બિહારની ચૂંટણીમાં મહાગઠબંધન પોતાના જ સાથીઓ સામે 13 બેઠકો પર ‘મિત્રો વચ્ચેની ટક્કર’ લડી રહ્યું છે.