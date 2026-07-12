આ છે ગુજરાતના બેસ્ટ મોન્સૂન ડેસ્ટિનેશન!

ઉનાળાની આકરી ગરમી અને અસહ્ય ઉકળાટ પછી જ્યારે આકાશમાં કાળાડિબાંગ વાદળો ઘેરાય છે અને ધરતી પર મેઘરાજાની સવારી આવે છે, ત્યારે પ્રકૃતિ સોળે કળાએ ખીલી ઊઠે છે. ચોમાસાના પહેલા વરસાદની સાથે જ મન ક્યાંક હરવા-ફરવા અને કુદરતના સાનિધ્યમાં ખોવાઈ જવા માટે આતુર બની જાય છે. સામાન્ય દિવસોમાં જે જગ્યાઓ કદાચ સામાન્ય લાગતી હોય, એ ચોમાસું આવતા જ જાણે લીલી ચાદર ઓઢીને સ્વર્ગ સમાન બની જાય છે. વીકેન્ડની રજાઓમાં અથવા ટૂંકા વેકેશનમાં પરિવાર મિત્રો વચ્ચે અવારનવાર ચર્ચા થતી હોય છે કે,’વરસાદમાં ક્યાં જવું?
જો તમે પણ આ ચોમાસે ક્યાંક ફરવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છો, તો ગુજરાતમાં જ એવા અદ્ભુત સ્થળો આવેલા છે જ્યાં પ્રકૃતિનો અસલી નજારો જોવા મળે છે. વાત કરીએ ગુજરાતના બેસ્ટ મોન્સૂન ડેસ્ટિનેશન વિશે…
ડાંગ
ડાંગ જિલ્લાના સહ્યાદ્રી પર્વતમાળાઓની વચ્ચે આવેલું સાપુતારા ગુજરાતનું એકમાત્ર હિલ સ્ટેશન છે, પરંતુ ચોમાસું આવતા જ આ આખું ડાંગ અને એની આસપાસના વિસ્તારો પ્રકૃતિનું એક અદભુત નજરાણું બની જાય છે. વરસાદની ઋતુ શરૂ થતાં જ આ આખું નગર, ઘાટવાળા રસ્તાઓ અને ગાઢ જંગલો ધુમ્મસની સફેદ ચાદર લપેટી લે છે. અહીં પહાડો પર વાદળો એટલા નીચા આવી જાય છે કે જાણે આકાશની વચ્ચે ચાલી રહ્યા હોવ એવો રોમાંચક અહેસાસ થાય છે. આ સ્થળ એટલા માટે શ્રેષ્ઠ છે કારણ કે અહીં ચોમાસા દરમિયાન ખાસ ‘મોન્સૂન ફેસ્ટિવલ’નું આયોજન થાય છે. અહીં જોવાલાયક જગ્યાઓમાં સાપુતારાનું સનસેટ પોઈન્ટ, ગવર્નર હિલ, બોટિંગ માટે સાપુતારા તળાવ અને સ્ટેપ ગાર્ડન તો છે જ એની સાથે ડાંગના જ એક બીજા છેડે મહારાષ્ટ્ર બોર્ડર નજીક આવેલું અને સાપુતારા કરતાં પણ વધુ ઊંચાઈ ધરાવતું મનોહર ડોન હિલ સ્ટેશન (Don Hill Station) પણ મુખ્ય આકર્ષણ છે, જે ચોમાસામાં એકદમ શાંત અને નૈસર્ગિક ગ્રીન વેલીમાં ફેરવાઈ જાય છે. આ ઉપરાંત ગીરા ધોધ, સુબિર પાસેનો ગિરમાળ ધોધ, પૂર્ણા અભયારણ્યની મધ્યમાં આવેલી મહાલ ઇકો કેમ્પ સાઇટ અને ઐતિહાસિક શબરી ધામ પણ અહીં મુલાકાતીઓને મંત્રમુગ્ધ કરે છે.
પોલો ફોરેસ્ટ, સાબરકાંઠા જીલ્લો
સાબરકાંઠા જિલ્લાના વિજયનગર તાલુકામાં અરવલ્લીની પહાડીઓ વચ્ચે છુપાયેલું પોલો ફોરેસ્ટ ટ્રેકિંગ અને પ્રકૃતિપ્રેમીઓ માટે સ્વર્ગ સમાન છે. ચોમાસામાં આ ઐતિહાસિક જંગલ એકદમ જીવંત બની જાય છે. આ સ્થળ શ્રેષ્ઠ હોવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે અહીં પ્રકૃતિની સાથે 15મી સદીના પ્રાચીન જૈન અને શિવ મંદિરોના ખંડેરોનો અદભુત સંગમ જોવા મળે છે, જે ચોમાસાના પાનખર પછી એકદમ રહસ્યમય અને સુંદર લાગે છે. અહીં જોવાલાયક જગ્યાઓમાં હરણાવ નદી, વણજ ડેમ, પ્રાચીન શરણેશ્વર મહાદેવ મંદિર અને લાખા ડેરા જૈન મંદિરનો સમાવેશ થાય છે. અમદાવાદથી નજીક હોવાને કારણે લોકો અહીં વન-ડે પિકનિક માટે પણ આવે છે. વાઇલ્ડલાઇફ ફોટોગ્રાફી અને કેમ્પિંગ માટેનું આ લોકોનું પ્રિય સ્થળ છે.
વિલ્સન હિલ, વલસાડ
દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર તાલુકામાં આવેલું વિલ્સન હિલ એક ઉગતું અને અત્યંત સુંદર હિલ સ્ટેશન છે. આ જગ્યાની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે આ એવા જૂજ હિલ સ્ટેશનોમાંનું એક છે જ્યાંથી પહાડ પર ઊભા રહીને દૂર સમુદ્રની ઝાંખી કરી શકાય છે. ચોમાસામાં આ જગ્યા શાંત અને નયનરમ્ય બની જાય છે કારણ કે અહીં કમર્શિયલ ભીડ ઓછી હોય છે. વિલ્સન હિલ પર જોવા માટે માર્બલ છત્રી (જે અંગ્રેજ ગવર્નર વિલ્સનની યાદમાં બનેલી છે), ઓઝોન વેલી, લેડી વિલ્સન મ્યુઝિયમ અને નજીકમાં આવેલા શંકર ધોધ તથા માવલી ધોધ મુખ્ય આકર્ષણો છે. આ સ્થળ નાનું હોવાથી અહીં હોટેલ્સ મર્યાદિત છે, માટે એક દિવસનો સ્ટે અથવા ડે-ટ્રિપ માટે આ જગ્યા સર્વોત્તમ છે. વાંકાચૂંકા ઘાટવાળા રસ્તાઓ, ચારેય બાજુ વહેતા ધોધ અને ગાઢ ધુમ્મસને લીધે ચોમાસાના લોન્ગ ડ્રાઈવ માટે લોકો અહીં ખાસ આવે છે.
ઝરવાણી અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, નર્મદા
નર્મદા જિલ્લાના કેવડિયામાં આવેલું ઝરવાણી ઇકો-ટુરિઝમ સાઇટ અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું આખું પરિસર ચોમાસામાં એક ગ્લોબલ ટુરિસ્ટ હબ બની જાય છે. સામાન્ય રીતે લોકો અહીં વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા જોવા આવે છે, પરંતુ ચોમાસામાં અહીની વિંધ્યાચલ અને સાતપુડાની પહાડીઓનો નજારો જોવાલાયક હોય છે. અહીંનું મુખ્ય ચોમાસુ આકર્ષણ ‘ઝરવાણી ધોધ’ છે, જે ગાઢ જંગલની વચ્ચે આવેલો છે. આ ઉપરાંત પ્રવાસીઓ નર્મદા ડેમનો ભવ્ય નજારો, ખલવાણી ઇકો ટુરિઝમ, વેલી ઓફ ફ્લાવર્સ અને કેક્ટસ ગાર્ડન જોઈ શકે છે. સરદાર સરોવર ડેમમાંથી પાણી છોડાય ત્યારે સર્જાતા અદ્ભુત દ્રશ્યો અને પહાડોમાંથી નીકળતા ઝરણાઓને કારણે ચોમાસામાં અહીં પ્રવાસીઓનો ભારે ઘસારો રહે છે.
હાથણી માતા ધોધ, પંચમહાલ
મધ્ય ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લાના જાંબુઘોડા અભયારણ્ય નજીક, શિવરાજપુર પાસે આવેલો હાથણી માતા ધોધ ગુજરાતના સૌથી ભવ્ય અને ઊંચા ધોધમાંથી એક છે. આ સ્થળ એટલા માટે શ્રેષ્ઠ છે કારણ કે એ લગભગ 100 મીટરની ઊંચાઈ પરથી લીલાછમ પહાડોની વચ્ચેથી નીચે ખીણમાં પડે છે. ધોધની બરાબર પાછળ એક નાની ગુફામાં હાથણી માતાનું મંદિર આવેલું છે, જ્યાં સ્થાનિક આદિવાસીઓ પૂજા કરે છે. અહીં જોવા માટે મુખ્ય તો આ મનમોહક ધોધ જ છે, સાથે જ રસ્તામાં આવતું જાંબુઘોડા અભયારણ્ય, ઝંડ હનુમાન મંદિર અને કડા ડેમ પણ પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે. આ એક પ્યોર નેચરલ સ્પોટ હોવાથી અહીં રહેવાની સુવિધા ઓછી છે, વડોદરા કે પંચમહાલથી વન-ડે પિકનિક માટે આ જગ્યા બેસ્ટ છે. ચોમાસા વગર આ ધોધ સુકાઈ જાય છે, માટે માત્ર ચોમાસાના ભરપૂર પાણીના લ્હાવવા અને પહાડી નજારાનો આનંદ લેવા માટે જ હજારો લોકો અહીં વીકેન્ડમાં મુલાકાત લે છે.
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ગુજરાતના અન્ય ઓફ-બીટ અને અદ્ભુત ચોમાસુ આકર્ષણો
ગુજરાતના મુખ્ય પ્રવાસન સ્થળો ઉપરાંત પ્રકૃતિના ખોળે છુપાયેલા અન્ય કેટલાક એવા સ્થળો છે જે ચોમાસામાં જાદુઈ બની જાય છે. જેમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં અરવલ્લીની પહાડીઓ વચ્ચે આવેલું પવિત્ર જૈન તીર્થધામ તારંગા હિલ્સ અને ત્યાંનો ધારાઈ ધોધ પ્રવાસીઓ માટે ટ્રેકિંગનું મુખ્ય આકર્ષણ બને છે. બીજી તરફ, ગીર સોમનાથની સરહદે શિંગોડા નદી પર આવેલો શક્તિશાળી જામજીર ધોધ આ ઋતુમાં પોતાના રૌદ્ર અને ભવ્ય સ્વરૂપથી લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરે છે. જો તમને કેરળના ગાઢ જંગલો જેવો અનુભવ જોઈતો હોય, તો નર્મદા જિલ્લાના ડેડીયાપાડામાં શૂલપાણેશ્વર અભયારણ્ય વચ્ચે 70 ફૂટની ઊંચાઈએથી પડતો નીનાઈ ધોધ કેમ્પિંગ અને ઇકો-ટુરિઝમ માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે. આ બધાથી સાવ અલગ, ચોમાસામાં કચ્છનો નજારો જોવાલાયક હોય છે, જ્યાં સૌથી ઊંચો પહાડ કાળો ડુંગર હરિયાળો બને છે અને નીચે પાણીથી ભરાયેલા સફેદ રણને કારણે જાણે કોઈ ટાપુ પર ઊભા હોઈએ એવો દુર્લભ નજારો જોવા મળે છે. વન-ડે પિકનિક કે વિકેન્ડ ગેટવે માટે આ તમામ સ્થળો ચોમાસાની ઋતુને યાદગાર બનાવવા માટે ઉત્તમ છે.
હેતલ રાવ