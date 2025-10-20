સદગુરુ: પ્રેમ એ માનવીય મનોભાવ

સદગુરુ: પ્રેમના વિષય સાથે અઢળક સંવેદના જોડાયેલી છે અને તે વિશે અનેક કાલ્પનિક વાતો કહેવાઈ છે, પરંતુ, હું પ્રેમના મિકેનિક્સનો મુદ્દો રજૂ કરવાનું પસંદ કરીશ. ઉદાહરણ તરીકે, લોકો કહે છે, “પ્રભુ તમને પ્રેમ કરે છે,” પણ શું વાસ્તવમાં કોઈ જાણે છે કે પ્રભુ પ્રેમ કરે છે કે નહીં? પ્રેમ એ માનવીય મનોભાવ છે. માનવી ઈચ્છે તે સમયે પ્રેમ કરવા માટે સક્ષમ છે. પણ દુર્ભાગ્યે, આપણે આપણું જીવન જે સુંદર છે, તે સઘળું સ્વર્ગમાં લઈ જવા માગીએ છીએ અને આ પૃથ્વી પર અવિચારીપણે જીવીએ છીએ. પ્રેમ, આનંદ, પરમસુખ – આ તમામ માનવીય સંભવિતતાઓ છે. આથી, દૈવી પ્રેમ વિશે નહીં, આપણે માનવ સ્નેહ વિશે વાત કરીએ.
સામાન્યપણે, જ્યારે હોર્મોન્સ તમારી બુદ્ધિશક્તિ પર કબ્જો જમાવી દે છે, ત્યારે લોકો વિચારે છે કે તેઓ પ્રેમમાં પડ્યા – તે એક પાસું છે. જ્યારે તમે કહો છો, “હું,” ત્યારે તે શું છે, જેનો તમે ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છો? એક વસ્તુ છે તમારો ભૌતિક દેહ, બીજું છે તમારૂં મન – જે રીતે તમે વિચારો છો, ત્યાર પછીની અન્ય એક બાબત છે તમારો મનોભાવ – જે રીતે તમે વિચારો છો, અને ઊર્જા, કે જે બાકીની ત્રણ બાબતોને દોરે છે. તેને તમે “હું” તરીકે ઓળખો છો. જ્યારે આ “હું” જુદા-જુદા સ્તરે આનંદ અનુભવે છે, ત્યારે આપણે તેને જુદાં-જુદાં નામોથી ઓળખીએ છીએ. જો તમારા મનોભાવો અત્યંત આનંદમય હોય, ત્યારે આપણે તેને પ્રેમ કહીએ છીએ.
પ્રેમ એ જીવનનું કેવળ એક પાસું છે. આપણે તેને ઘણું મહત્વ આપ્યું છે, તેનું કારણ છે કે, મોટાભાગનાં લોકોમાં ઘણા સમય સુધી, મનોભાવ સૌથી મજબૂત ભાગ રહ્યો છે. આજે પણ, લોકો સ્વયંને બુદ્ધિશાળી સમજતા હોવા છતાં, મોટાભાગના લોકોમાં મનોભાવ સૌથી મજબૂત પરિબળ છે – નહીં કે તેમની બુદ્ધિશક્તિ, શરીર કે ઊર્જા. આમ, તેને આનંદપ્રદ બનાવવું ઘણું મહત્વપૂર્ણ છે. અન્યથા, તે અપ્રિય અભિવ્યક્તિ બની રહેશે. જો તમે ઘણી પ્રસન્નતા અનુભવી રહ્યા છો, તો અચાનક જ તમે પુષ્પ જેવા બની જશો. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પ્રેમમાં હોય, ત્યારે જો તમે તેમના ચહેરા તરફ નજર કરશો, તો અચાનક જ તેઓ એક ફૂલ જેવા દેખાશે, કારણ કે તેઓ અંદરથી ઘણી જ પ્રસન્નતાનો અનુભવ કરી રહ્યા હોય છે. તમે જે પણ વ્યક્તિના પ્રેમમાં હોવ, તેઓ કદાચ તમારી લાગણીથી વાકેફ ન પણ હોય – પણ તેનાથી કશો ફર્ક નથી પડતો. તમે પ્રેમમાં છો, બસ તે જ પૂરતું છે. તે તમારી સંવેદના છે.
પ્રેમ એ એવું કશું નથી, જે તમે કરો છો. પ્રેમ એ છે, જે તમે છો. તો, કાં તો તમે સ્વયંને પ્રેમાળ બનાવવા માટે સહાય તરીકે કોઈનો ઉપયોગ કરી શકો, અથવા તો તમે એમ જ પ્રેમાળ બની શકો. કારણ કે, છેવટે, આ અન્ય કોઈની ખાસિયત નથી, આ તમારી જ ખાસિયત છે. આ ખાસિયતને બહાર લાવવાની ચાવી તરીકે તમે અન્ય વ્યક્તિનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો. પરંતુ, તમે અન્ય વ્યક્તિની મદદ લીધા વિના તમારી અંદરથી જ તે ખાસિયત પ્રગટ કરી શકો છો. જો આમ થાય, તો નિઃશંકપણે તે વધુ મજબૂત છે.
જો તમે કોઈ વ્યક્તિમાંથી સુખ, પ્રેમ અને આનંદ બહાર નિકાળવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો, તો તે બંને વ્યક્તિઓ માટે ભયંકર થશે. હું એમ નથી કહેતો કે એકલા રહેવું બહેતર છે. હું એમ કહું છું કે તમે જેવા છો, તે તમારા દ્વારા નક્કી થવું જોઈએ. જો આમ હોય અને તમે લોકો સાથે તમારો પ્રેમ વહેંચવા માટે અહીં છો, જો તમે સુખદ લાગણી અનુભવી રહ્યા છો અને કોઈ વ્યક્તિ સાથે તે વહેંચવા ઈચ્છો છો, તો તે ઘણું જ સુંદર રહેશે.
ભારતના પચાસ સૌથી પ્રભાવશાળી લોકોમાં સ્થાન પામેલા, સદ્ગુરુ એક યોગી, દિવ્યદર્શી, યુગદ્રષ્ટા અને ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સના બેસ્ટ સેલિંગ લેખક છે. સદ્ગુરુને અસાધારણ અને વિશિષ્ટ સેવા માટે 2017માં ભારત સરકાર દ્વારા ભારતનો સર્વોચ્ચ વાર્ષિક નાગરિક પુરસ્કાર “પદ્મ વિભૂષણ” આપવામાં આવ્યો છે. સાથે જ તેઓ વિશ્વના સૌથી મોટા લોક અભિયાન, કોન્શિયસ પ્લેનેટ – માટી બચાવોના સ્થાપક છે જે ૪ અબજથી વધુ લોકો સુધી પહોંચ્યું છે. તેમણે મિરેકલ ઓફ માઈન્ડ એપ પણ આપી છે, જેનો હેતુ 3 અબજ લોકોને માનસિક સુખાકારીના સાધનો આપીને સશક્ત કરવાનો છે.