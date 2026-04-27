બાળકોનો ઉછેર: પ્રેમ અને સ્વતંત્રતાથી ખીલતું બુદ્ધિચાતુર્ય

સદગુરુ: દરેક બાળક પોતાનું જીવન પૂર્ણપણે જીવવા માટે જરૂરી બુદ્ધિશક્તિ ધરાવે છે. માતા-પિતા તરીકે તમારે કેવળ એવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરવી છે, જે તેની બુદ્ધિશક્તિના વિકાસને પ્રોત્સાહિત કરે. તેમને બુદ્ધિશાળી અને સજાગ રહેવા માટે પ્રેરણા આપો. દરેક માનવીને તેનું જીવન પરિપૂર્ણ કરવા માટેનું જરૂરી બુદ્ધિચાતુર્ય આપવામાં આવ્યું છે.
કીડીનું અવલોકન કરો – તે કીડી તરીકેનું જીવન સંપૂર્ણ રીતે જીવવા માટે જરૂરી બધું બુદ્ધિચાતુર્ય ધરાવે છે. તે કદાચ તમે જે કરો છો તે ન કરી શકે, પરંતુ એક કીડી તરીકે જીવવા માટે તે સંપૂર્ણ રીતે સક્ષમ છે. આ વાત દરેક જીવ માટે સાચી છે.
સમસ્યા ત્યારે ઊભી થાય છે, જ્યારે તમે ઇચ્છો છો કે તમારું બાળક તમારી ઇચ્છા મુજબ બુદ્ધિશાળી બને, તેની સ્વભાવિક ઇચ્છા મુજબ નહીં. તમારા માટે બુદ્ધિનો અર્થ એ હોય છે કે તમારું સંતાન ડોક્ટર કે એન્જિનિયર બને. કદાચ તે એક ઉત્તમ સુથાર બની શકતું હોત, પરંતુ તમે તેને ડોક્ટર બનાવવા માંગો છો – કારણ કે સમાજમાં તે પ્રતિષ્ઠા આપે છે. “મારું સંતાન ડોક્ટર છે!” — આ વિચાર પાછળ ઘણી વાર તમારી પોતાની અધૂરી ઇચ્છાઓ કાર્યરત હોય છે. આ રીતે તમે તમારા બાળકો દ્વારા તમારું જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરો છો, જે તેમના માટે હાનિકારક બની શકે છે.
બાળકોનો ઉછેર કરતી વખતે સૌથી અગત્યની બાબત એ છે કે તેમના મનને તમારા વિચારો દ્વારા બાધિત ન કરો. જો તમે એમ માનો છો કે બાળક જન્મે ત્યારથી જ તેને શીખવવાનું શરૂ કરવું જોઈએ, તો તે તેની કુદરતી વૃદ્ધિને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. હકીકતમાં, બાળક તમારા જીવનમાં આવે ત્યારે તે તમારું શીખવાનો સમય હોય છે. કારણ કે આપણે જીવનમાં ઘણું ગુમાવી દીધું હોય છે, જ્યારે બાળક જીવનને નવી નજરથી જુએ છે.
તેથી, બાળક માટે તમારે મુખ્યત્વે બે જ વસ્તુઓ આપવાની છે – પ્રેમ અને સહયોગ. એટલું પૂરતું છે, જેથી તેની બુદ્ધિશક્તિ સ્વાભાવિક રીતે ખીલી શકે.
હા, બાળક વિવિધ પ્રકારના લોકોના સંપર્કમાં આવશે – શિક્ષકો, મિત્રો અને સમાજના અન્ય લોકો તેને પ્રભાવિત કરશે. તેને સંપૂર્ણ રીતે એમાંથી અલગ રાખવું શક્ય નથી. પરંતુ માતા-પિતા તરીકે તમે એક પ્રેમાળ અને સકારાત્મક વાતાવરણ ઉભું કરી શકો છો, જ્યાં બાળકની આંતરિક બુદ્ધિ અને ક્ષમતા સ્વાભાવિક રીતે વિકસે.
તમારું બાળક તમે જે કર્યું તે જ કરે, એવી જરૂર નથી. તે કંઈક એવું કરે, જેની તમે કલ્પના પણ ન કરી હોય. ફક્ત ત્યારે જ સમાજ અને વિશ્વમાં સાચી પ્રગતિ શક્ય બને છે.
(સદ્ગુરુ, જગ્ગી વાસુદેવ)
