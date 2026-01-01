મમદાનીએ બંધ પડેલા સબવે સ્ટેશન પર ન્યૂ યોર્કના મેયર તરીકે શપથ લીધા

ન્યૂ યોર્ક: ઝોહરાન મમદાનીએ ન્યૂ યોર્ક શહેરના નવા મેયર તરીકે શપથ લીધા. તેમણે મેનહટનના એક બંધ કરાયેલા સબવે સ્ટેશન પર આયોજિત ઐતિહાસિક સમારોહમાં શપથ લીધા. તેઓ અમેરિકાના સૌથી મોટા શહેરનું નેતૃત્વ કરનારા પ્રથમ મુસ્લિમ બન્યા છે. શપથ લેતા સમયે મમદાનીએ કુરાન પર હાથ મૂક્યો, જે શહેરના રાજકીય ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત થયું હતું.
“આ ખરેખર જીવનભરનું સન્માન અને વિશેષાધિકાર છે,” મમદાનીએ શપથ લીધા પછી કહ્યું.
34 વર્ષીય ડેમોક્રેટને શહેરના સૌથી જૂના ભૂગર્ભ લાઇન પરના મૂળ સ્ટોપમાંથી એક એવાં જૂના સિટી હોલ સબવે સ્ટેશન પર ન્યૂ યોર્કના એટર્ની જનરલ લેટિટિયા જેમ્સ દ્વારા શપથ લેવડાવ્યામાં આવ્યા હતા. આ સ્ટેશન તેની સુશોભિત કમાનવાળી છત અને ઐતિહાસિક મહત્વ માટે પ્રખ્યાત છે. કાર્યક્રમમાં મમદાનીના પત્ની રામા દુવાજીએ શપથ દરમિયાન કુરાન પકડ્યું હતું. સ્થાનિક સમય મુજબ બપોરે 1 વાગ્યે સિટી હોલ ખાતે એક મોટા જાહેર સમારોહમાં મામદાની ફરી એકવાર શપથ ગ્રહણ કરવાના છે.
આ કાર્યક્રમનું સંચાલન યુએસ સેનેટર બર્ની સેન્ડર્સ દ્વારા કરવામાં આવશે, જે નવા મેયરના રાજકીય પ્રેરણાસ્ત્રોતોમાંના એક છે, અને ત્યારબાદ આવનારા વહીવટીતંત્ર દ્વારા આયોજિત જાહેર બ્લોક પાર્ટીનું આયોજન કરવામાં આવશે. આ ઉજવણી બ્રોડવેના એક ભાગ પર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેને “કેન્યન ઓફ હીરોઝ” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે પરંપરાગત રીતે ટીકર-ટેપ પરેડ સાથે સંકળાયેલું સ્થાન છે.
1991માં યુગાન્ડાના કંપાલામાં જન્મેલા, મમદાની પ્રશંસનીય ફિલ્મ નિર્માતા મીરા નાયર અને વિદ્વાન-કાર્યકર મહમૂદ મમદાનીના પુત્ર છે. તેમની વ્યક્તિગત યાત્રા બહુવિધ ડાયસ્પોરાના સંગમને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ન્યુ યોર્ક શહેરના પહેલા મુસ્લિમ મેયર હોવાની સાથે, તેઓ દક્ષિણ એશિયન મૂળના પ્રથમ મેયર પણ છે, આફ્રિકામાં જન્મેલા પ્રથમ વ્યક્તિ છે. મમદાનીનો પરિવાર સાત વર્ષના હતા ત્યારે ન્યુ યોર્ક શહેરમાં સ્થળાંતર થયો હતો.
તેઓ 2018માં અમેરિકન નાગરિક બન્યા અને પોતે ચૂંટાયેલા પદ મેળવવા પહેલાં શહેરમાં ડેમોક્રેટિક ઉમેદવારો માટે રાજકીય ઝુંબેશ પર કામ કર્યું. 2020માં, તેમણે ક્વીન્સના એક જિલ્લાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ન્યૂ યોર્ક સ્ટેટ એસેમ્બલીમાં બેઠક જીતી.