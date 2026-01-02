World Introvert Day: પાંચ ઈન્ટ્રોવર્ટ વ્યક્તિત્વ જેમણે પોતાના કાર્યથી વૈશ્વિક સ્તરે પોતાનું નામ બનાવ્યું

2 જાન્યુઆરીના રોજ વિશ્વ અંતર્મુખી દિવસ (World Introvert Day) ઉજવવામાં આવે છે. કેટલીક શોધ બતાવે છે કે ઈન્ટ્રોવર્ટ લોકોમાં બ્રેન કેમિકલ અને મેસેન્જર અલગ રીતે કામ કરે છે.
દર વર્ષે 2 જાન્યુઆરીના રોજ વિશ્વ અંતર્મુખી દિવસ (World Introvert Day)ની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આપણે એવા ઈન્ટ્રોવર્ટ લોકો વિશે જાણીએ જેમણે વિશ્વ સ્તર પર પોતાનું નામ બનાવ્યું છે.
આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન સર્વકાલીન સૌથી પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાનિકોમાંના એક છે. તેમણે એક વાર કહ્યું હતું કે, “શાંત જીવનની એકવિધતા અને એકાંત સર્જનાત્મક મનને ઉત્સાહિત કરે છે, જે દર્શાવે છે કે તેઓ શાંતિને કેટલું મહત્વ આપે છે. આઈન્સ્ટાઈનને 1921 માં ભૌતિકશાસ્ત્રમાં નોબેલ પુરસ્કાર મળ્યો હતો અને તેઓ સાપેક્ષતાના સિદ્ધાંતને વિકસાવવા માટે જાણીતા છે, જેણે બ્રહ્માંડને સમજવાની આપણી રીત બદલી નાખી.”
ઇતિહાસના મહાન વૈજ્ઞાનિકોમાંના એક, સર આઇઝેક ન્યૂટન, ગતિ અને ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમો પરના તેમના કાર્ય માટે જાણીતા છે. શાંત અને ખાનગી વ્યક્તિ, તેઓ વૈજ્ઞાનિક ક્રાંતિમાં એક કેન્દ્રિય વ્યક્તિ હતા, જે પ્રકાશશાસ્ત્રમાં તેમના ક્રાંતિકારી કાર્ય માટે જાણીતા હતા. જર્મન ગણિતશાસ્ત્રી ગોટફ્રાઈડ વિલ્હેમ લીબનિઝ સાથે મળીને, ન્યૂટનને કેલ્ક્યુલસના વિકાસનો શ્રેય પણ આપવામાં આવે છે, જોકે તેમણે લીબનિઝના ઘણા વર્ષો પહેલા તેને ઘડ્યું હતું.
બિલ ગેટ્સ માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક અને પ્રખ્યાત પરોપકારી છે. તેઓ 1970 અને 1980 ના દાયકાની માઇક્રોકોમ્પ્યુટર ક્રાંતિ દરમિયાન એક અગ્રણી ઉદ્યોગસાહસિક હતા. 1987 થી તેઓ ફોર્બ્સની અબજોપતિઓની યાદીમાં સામેલ છે. તેમણે 1995 થી 2017 અને 2010 થી 2013 સુધી વિશ્વના સૌથી ધનિક વ્યક્તિનું બિરુદ મેળવ્યું હતું. બ્લૂમબર્ગ બિલિયોનેર્સ ઇન્ડેક્સ અનુસાર, ડિસેમ્બર 2023 સુધીમાં તેમની કુલ સંપત્તિ $140 બિલિયન હોવાનો અંદાજ છે, જે તેમને વિશ્વભરમાં ચોથા સૌથી ધનિક વ્યક્તિ બનાવે છે.
એલેનોર રૂઝવેલ્ટ એક પ્રભાવશાળી અમેરિકન રાજકીય વ્યક્તિ, રાજદ્વારી અને કાર્યકર્તા હતા. તેમણે 1933 થી 1945 સુધી સતત ચાર કાર્યકાળ માટે પ્રથમ મહિલા તરીકે સેવા આપી. માતાપિતા અને ભાઈ-બહેનોના મૃત્યુ સહિત વ્યક્તિગત સંઘર્ષોનો સામનો કરવા છતાં, તેઓ માનવ અધિકારો માટે એક શક્તિશાળી હિમાયતી અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં એક અગ્રણી પ્રતિનિધિ બન્યા.
ફેસબુક અને તેની પેરેન્ટ કંપની મેટાના સહ-સ્થાપક માર્ક ઝુકરબર્ગ એક પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિ, પ્રોગ્રામર અને પરોપકારી છે. વિશ્વના સૌથી પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓમાંના એક તરીકે ઓળખાતા, તેમને 2010 માં ટાઇમના પર્સન ઓફ ધ યર તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું હતું. 2023 માં, ફોર્બ્સે તેમની કુલ સંપત્તિ $124 બિલિયન હોવાનો અંદાજ લગાવ્યો હતો, જેનાથી તેઓ વિશ્વના સૌથી ધનિક લોકોમાંના એક બન્યા હતા. તેમની વાર્તાએ એકેડેમી એવોર્ડ વિજેતા ફિલ્મ, ધ સોશિયલ નેટવર્કને પ્રેરણા આપી હતી.