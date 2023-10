વર્લ્ડકપ 2023 : ઓસ્ટ્રેલિયા સામે શ્રીલંકા 209 રનમાં ઓલઆઉટ

ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે શ્રીલંકાની ઈનિંગને 43.3 ઓવરમાં 209 રનમાં સમેટી દીધી હતી. લંકાની ટીમ સારી શરૂઆતનો ફાયદો ઉઠાવી શકી ન હતી. કુસલ પરેરા અને પથુમ નિસાન્કાએ પ્રથમ વિકેટ માટે 125 રનની ભાગીદારી કરીને શ્રીલંકાને મજબૂત શરૂઆત અપાવી હતી. નિસાંકા 61 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. તેના પછી કુસલ મેન્ડિસ 78 રન બનાવી પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. બંનેના આઉટ થયા બાદ લંકાની ટીમ ફંગોળાઈ હતી અને 209 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી.

Sri Lanka all out for 209 against Australia in World Cup match in Lucknow. #AUSvsSL pic.twitter.com/YhLV057N4v

— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2023