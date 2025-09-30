શું અટકશે ઇઝરાયલ-હમાસ યુદ્ધ?: ટ્રમ્પની શાંતિ સમજૂતીની જાહેરાત

વોશિંગ્ટનઃ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગાઝા સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે શાંતિ યોજના તૈયાર કરી છે અને તેને અમલમાં લાવવાની જાહેરાત પણ કરી દીધી છે. ટ્રમ્પ અને નેતાન્યાહુએ કહ્યું છે કે તેઓ ગાઝામાં યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાની યોજના પર સહમત થયા છે, પરંતુ હમાસ તેમની શરતો માને છે કે નહીં તે સ્પષ્ટ નથી. હકીકતમાં, ટ્રમ્પે ગાઝામાં શાંતિ લાવવા માટે 20 સૂત્રોવાળો પ્લાન તૈયાર કર્યો છે.

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે અમે ગાઝાથી આગળ વધી મધ્ય-પૂર્વમાં શાંતિ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. આજે એક ઐતિહાસિક દિવસ છે. મેં વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતાન્યાહુ સાથે મુલાકાત કરી હતી, અમે ઇરાન, વેપાર, અબ્રાહમ સમજૂતીના વિસ્તરણ અને ગાઝામાં યુદ્ધ અંગે પણ ચર્ચા કરી છે. ઇઝરાયલને ઘેરતા મધ્ય-પૂર્વના દેશોમાંથી મને જે સમર્થન મળ્યું છે તે અદભુત રહ્યું છે. હું શાંતિના મારા સિદ્ધાંતોને સત્તાવાર રીતે રજૂ કરી રહ્યો છું, જે બધા દેશો સાથે પૂરેપૂરો વિચારવિમર્શ કર્યા બાદ કરવામાં આવ્યા છે. હું આરબ અને મુસ્લિમ દેશોના નેતાઓને અમારા સાથીઓ સાથે આ પ્રસ્તાવને વિકસાવવામાં આપેલા તેમના સમર્થન બદલ આભાર માનું છું. ટ્રમ્પની યોજના હેઠળ એક અસ્થાયી શાસન બોર્ડની સ્થાપના કરવામાં આવશે. તેના અધ્યક્ષ ટ્રમ્પ પોતે રહેશે અને તેમાં બ્રિટનના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ટોની બ્લેર પણ સામેલ થશે. આવો જાણીએ ટ્રમ્પની યોજના…

  •  ગાઝા એક કટ્ટરપંથી-મુક્ત, આતંક-મુક્ત વિસ્તાર બનશે. તે પોતાના પડોશી દેશો માટે કોઈ ખતરો ઊભો નહીં કરે.
  •  ગાઝાના લોકોના હિત માટે ગાઝાનું પુનર્વિકાસ કરવામાં આવશે, જેમણે ઘણું વધુ દુઃખ સહન કર્યું છે.
  •  જો બંને પક્ષ આ પ્રસ્તાવ પર સહમત થાય છે, તો યુદ્ધ તરત જ સમાપ્ત થશે. ઇઝરાયલી દળો સંમતિ પ્રાપ્ત રેખા સુધી પાછા હટશે જેથી બંધકોની મુક્તિની તૈયારી થઈ શકે. આ દરમિયાન હવાઈ હુમલા અને તોપખાનાની બોમ્બમારી સહિત તમામ સૈનિકી કામગીરી સ્થગિત રહેશે.
  •  ઇઝરાયલ દ્વારા આ સમજૂતી જાહેર રીતે સ્વીકાર્ય થયા પછી 72 કલાકની અંદર બધા બંધકો – જીવિત અને મૃતકોને – પરત કરવામાં આવશે.

