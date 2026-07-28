ખેડૂતના દીકરાએ કૉમનવેલ્થ ગેમ્સમાં રચ્યો ઇતિહાસ

ભારતના રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડધારક એથલીટ સર્વેશ કુશારેએ કૉમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 માં એક નવો સીમાચિહ્ન સ્થાપિત કર્યો છે. 31 વર્ષીય આ એથલીટે પુરુષોની હાઇ જમ્પ (High Jump) સ્પર્ધામાં 2.25 મીટરની છલાંગ લગાવીને રજત પદક (Silver Medal) પોતાના નામે કર્યો છે. કૉમનવેલ્થ ગેમ્સના સમગ્ર ઇતિહાસમાં આ સ્પર્ધામાં રજત પદક જીતનાર તેઓ પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યા છે. આ અગાઉ વર્ષ 2022 ના બર્મિંગહામ રમતોત્સવમાં તેજસ્વિન શંકરે કાંસ્ય પદક (Bronze Medal) જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો.
કાઉન્ટબેક નિયમમાં સુવર્ણ પદકથી ચૂકી ગયા
સ્પર્ધા દરમિયાન સર્વેશ અને જમૈકાના રોમેન બેકફોર્ડ બંનેએ 2.25 મીટરની ઊંચાઈ સફળતાપૂર્વક પાર કરી લીધી હતી. જોકે, 2.28 મીટરની ઊંચાઈ પાર કરવામાં બંને નિષ્ફળ રહ્યા હતા. ત્યારબાદ વિજેતાનો નિર્ણય કાઉન્ટબેક (Countback) નિયમના આધારે લેવામાં આવ્યો હતો. બેકફોર્ડે સર્વેશ કરતાં ઓછા અસફળ પ્રયાસો કર્યા હોવાથી તેમને સુવર્ણ પદક (Gold Medal) મળ્યો, જ્યારે સર્વેશને રજત પદકથી સંતોષ માનવો પડ્યો. ઇંગ્લેન્ડના જેક કિમાનીએ 2.20 મીટર સાથે કાંસ્ય પદક જીત્યો હતો, જ્યારે ભારતનો આદર્શ રામ 2.15 મીટરના કૂદકા સાથે પાંચમા સ્થાને રહ્યો હતો.
ડુંગળીના ખેતરથી કૉમનવેલ્થ પોડિયમ સુધીની સંઘર્ષગાથા
મહારાષ્ટ્રના નાસિક જિલ્લાના દેવગામના વતની સર્વેશ કુશારેની આ સફળતા પાછળ ભારે સંઘર્ષ રહેલો છે. તેમના પિતા ખેતરમાં ડુંગળીની ખેતી કરે છે. બાળપણમાં યોગ્ય સુવિધાઓ અને સંસાધનોના અભાવને કારણે સર્વેશના પિતા અને તેમના પ્રથમ કોચે મકાઈના છોડના ફોતરાં, કપાસ અને ખેતરના અન્ય કચરા ભેગા કરીને એક કામચલાઉ પ્રેક્ટિસ પિટ (Landing Pit) તૈયાર કરી હતી, જેથી સર્વેશ હાઇ જમ્પનો અભ્યાસ કરી શકે.
ડાયમંડ લીગથી વધ્યો આત્મવિશ્વાસ
સર્વેશ છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી શાનદાર ફોર્મમાં જોવા મળી રહ્યા છે. તાજેતરમાં મોનાકો ડાયમંડ લીગમાં તેમણે 2.26 મીટરનો કૂદકો લગાવીને ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું હતું અને ડાયમંડ લીગમાં પોડિયમ પર પહોંચનારા ભારતના ચોથા એથલીટ બન્યા હતા. આ અગાઉ ભુવનેશ્વર ખાતે યોજાયેલી નેશનલ ઇન્ટર-સ્ટેટ ચેમ્પિયનશિપમાં તેમણે 2.31 મીટરની છલાંગ લગાવીને નવો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ (National Record) બનાવ્યો હતો.
‘એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ જીતવો છે’ – સર્વેશ કુશારે
પોતાની પ્રથમ કૉમનવેલ્થ ગેમ્સમાં જ મેડલ જીત્યા બાદ સર્વેશે ખુશી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, “આ મારો પહેલો મેડલ છે અને કોઈ મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં પણ આ મારો પ્રથમ મેડલ છે. એશિયન ગેમ્સ અને કૉમનવેલ્થ ગેમ્સ એ ઓલિમ્પિક્સની તૈયારી માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ સ્પર્ધાઓ છે. મારો મુખ્ય લક્ષ્યાંક ઓલિમ્પિક્સમાં ભારત માટે મેડલ જીતવાનો છે અને તે માટે હું પૂરો પ્રયાસ કરીશ. આ સાથે જ હું આગામી એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતવા માંગુ છું. પોતાના પ્રયાસો અંગે તેમણે ઉમેર્યું કે તેઓ દરેક ઊંચાઈ પ્રથમ પ્રયાસે જ પાર કરવા માગતા હતા. ઉપરાંત, તેજસ્વિન શંકર પાસેથી મળેલી સલાહ અંગે તેમણે કહ્યું કે, તેજસ્વિન એક ઉત્તમ ખેલાડી છે. તેમણે મને ખૂબ મદદ કરી છે અને અમે ભવિષ્યમાં પણ સાથે રમીને દેશ માટે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરીશું.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પાઠવ્યા અભિનંદન
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર સર્વેશ કુશારેને આ ખાસ સિદ્ધિ બદલ શુભેચ્છા પાઠવતા લખ્યું કે, “કૉમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 માં પુરુષોની હાઇ જમ્પ સ્પર્ધામાં રજત પદક જીતવા બદલ સર્વેશ કુશારેને હાર્દિક અભિનંદન. તેમનો દ્રઢ સંકલ્પ અને સતત ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન પ્રશંસનીય છે. આ શાનદાર સિદ્ધિ પર સમગ્ર દેશને તેમના પર ગર્વ છે. હું તેમના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય અને આગામી તમામ સફળતાઓ માટે કામના કરું છું.”