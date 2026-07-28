અસમમાં પૂરનું રોદ્ર સ્વરૂપ: PM મોદીએ સાંસદો સાથે કરી સમીક્ષા બેઠક

અસમમાં પૂરની સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર બની ગઈ છે. આ કટોકટી વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારે અસમના સાંસદો સાથે પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવા માટે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજી હતી. બેઠક બાદ વડાપ્રધાને ખાતરી આપી હતી કે કેન્દ્ર સરકાર પૂર પ્રભાવિત લોકોને મદદ કરવા માટે અસમ સરકાર સાથે મળીને પૂર્ણ ક્ષમતાથી કામ કરી રહી છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શું જણાવ્યું?
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ (X) પર એક પોસ્ટ શેર કરતા વડાપ્રધાન મોદીએ લખ્યું, “અસમના સાંસદો સાથે મુલાકાત કરી અને રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં પૂરની વર્તમાન પરિસ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરી. કેન્દ્ર સરકાર પ્રભાવિત લોકોને તમામ શક્ય સહાય પૂરી પાડવા માટે અસમ સરકાર સાથે ખભેથી ખભો મિલાવીને કામ કરી રહી છે. હું તમામ નાગરિકોની સુરક્ષા અને કુશળ મંગળ માટે પ્રાર્થના કરું છું.”
અસમમાં પૂરની ભયાનક સ્થિતિ
રાજ્યના શિવસાગર જિલ્લામાં પૂરની સ્થિતિ સતત વણસી રહી છે. નૌજાન ગામમાં પૂરના પાણી ઘરોમાં ઘૂસી ગયા છે અને મુખ્ય માર્ગો જળમગ્ન થઈ ગયા છે. સેંકડો પરિવારો આશ્રય, ખોરાક અને પીવાના સ્વચ્છ પાણી માટે ભારે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. વહીવટીતંત્ર દ્વારા રાહત કાર્યો અત્યંત ઝડપી બનાવવામાં આવ્યા છે.
ધારાસભ્યો અને કર્મચારીઓ આપશે પગારનું દાન
પૂરપીડિતોની મદદ માટે અસમના લોકપ્રતિનિધિઓએ એક મોટો અને ઉમદા નિર્ણય લીધો છે.
ધારાસભ્યોનું દાન: રાયજોર દળ સિવાયના તમામ ધારાસભ્યોએ પૂરપીડિતોના રાહત અને પુનર્વસન માટે પોતાના 1 મહિનાનો પગાર દાન કરવાની જાહેરાત કરી છે.
અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ: અસમ વિધાનસભાના અધ્યક્ષ રણજીત કુમાર દાસ અને ઉપાધ્યક્ષ હબ્બે ટેરોન પણ પોતાનો 1 મહિનાનો પગાર આપશે.
વિધાનસભા સચિવાલય: અધ્યક્ષે જાહેરાત કરી હતી કે વિધાનસભા સચિવાલયના તમામ કર્મચારીઓ પણ પોતાનો 1 દિવસનો પગાર પૂર રાહત ફંડમાં દાન કરશે.
સંસદીય કાર્ય મંત્રી અને અન્ય: સંસદીય કાર્ય મંત્રી પીયૂષ હજારિકાએ આ પહેલને આવકારી જાહેરાત કરી હતી કે ભાજપના તમામ ધારાસભ્યો 1 મહિનાનો પગાર આપશે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના એકમાત્ર ધારાસભ્ય શેરમન અલી અહમદે પણ પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારો માટે પોતાના 1 મહિનાનો પગાર આપવાની જાહેરાત કરી છે.
ભારતીય વાયુસેનાનું ‘ઓપરેશન રાહત’
ભારતીય વાયુસેના (IAF) દ્વારા અસમ અને નાગાલેન્ડના પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં માનવતાવાદી સહાય અને આપત્તિ રાહત કામગીરી (HADR) સતત ચાલુ રાખવામાં આવી છે. ખરાબ હવામાન અને અત્યંત પડકારજનક પરિસ્થિતિઓ છતાં વાયુસેનાના હેલિકોપ્ટરો દુર્ગમ વિસ્તારોમાં ઉડાન ભરી રહ્યા છે. વાયુસેના દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, છેલ્લા 10 દિવસ દરમિયાન હેલિકોપ્ટરની મદદથી પૂરના પાણીમાં ફસાયેલા 458 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા (એરલિફ્ટ કરવામાં આવ્યા) છે. આ ઉપરાંત, પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં હવાઈ માર્ગે 9 ટનથી વધુ આવશ્યક રાહત સામગ્રી અને ખાદ્યસામગ્રી પહોંચાડવામાં આવી છે.