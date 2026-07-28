ભૂસ્ખલન અને ભયાનક વરસાદને પગલે ચારધામ યાત્રા 2 દિવસ માટે સ્થગિત

ઉત્તરાખંડમાં ચોમાસું ફરી એકવાર સંપૂર્ણ રીતે સક્રિય થતાં મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. ભારે વરસાદ અને અનેક જગ્યાએ થયેલા ભૂસ્ખલન (Landslide) ને કારણે ચારધામ યાત્રાને આગામી 2 દિવસ માટે અસ્થાયી રૂપે રોકી દેવામાં આવી છે. ગઢવાલ મંડળના કમિશનરે માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે ચારધામ યાત્રાના મુખ્ય માર્ગો પર ભૂસ્ખલનને કારણે રસ્તાઓ અવરોધાયા છે. આ સિવાય હવામાન વિભાગ દ્વારા ભારે વરસાદનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું હોવાથી શ્રદ્ધાળુઓ અને યાત્રિકોની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપીને આજે અને આવતીકાલે ચારધામ યાત્રા સ્થગિત રાખવાનો મોટો નિર્ણય લેવાયો છે. હવામાન સામાન્ય થતાં જ યાત્રા ફરીથી શરૂ કરવામાં આવશે.
રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ
હવામાન વિજ્ઞાન કેન્દ્ર (IMD) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા પૂર્વાનુમાન મુજબ રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વાછંટ પડવાની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત કેટલાક ચોક્કસ જિલ્લાઓ માટે અત્યંત ભારે વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ (Orange Alert) જાહેર કરવામાં આવ્યું છે:
ઓરેન્જ એલર્ટ ધરાવતા જિલ્લાઓ: દેહરાદૂન, ઉત્તરકાશી, ટિહરી, રુદ્રપ્રયાગ, ચમોલી, ઉધમસિંહ નગર, બાગેશ્વર, પિથોરાગઢ અને નૈનીતાલ.
આ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વીજળી પડવાની અને મધ્યમથી ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે.
આ સિવાય રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ પૂરઝડપે ભારે વરસાદના દોર ચાલુ રહી શકે છે.
બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા અને સતર્ક રહેવા અપીલ
વણસતા હવામાનને ધ્યાનમાં રાખીને હવામાનશાસ્ત્રીઓએ નાગરિકો અને પ્રવાસીઓને ખાસ સૂચના આપી છે:
ખરાબ હવામાન દરમિયાન બિનજરૂરી મુસાફરી કરવાનું સંપૂર્ણપણે ટાળવું.
નદીઓ, નાળાઓ અને પહાડી ઝરણાંઓના કિનારે જવાથી દૂર રહેવું.
ખાસ કરીને પહાડી વિસ્તારોમાં વસવાટ કરતા લોકોને સતર્ક રહેવા અને હવામાન સંબંધી તાજી અપડેટ્સ પર સતત નજર રાખવા સલાહ આપવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 2 ઓગસ્ટ (2 August) સુધી સમગ્ર ઉત્તરાખંડ રાજ્યમાં હવામાનનો મિઝાજ આવો જ ખરાબ રહેવાની શક્યતા છે. પરિસ્થિતિને જોતાં રાજ્ય વહીવટીતંત્ર અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ટીમોને એલર્ટ મોડ પર રાખવામાં આવ્યા છે.