કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ૨૦૨૬માં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે આ ૩ જિમ્નાસ્ટ્સ

મુંબઈ: સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગો ખાતે ૨૩ જુલાઈથી ૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૬ દરમિયાન યોજાનારી આગામી ‘કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ૨૦૨૬’માં ભારતીય આર્ટિસ્ટિક જિમ્નાસ્ટિક્સ ટીમમાં ઓરિસ્સા AM/NS ઈન્ડિયા જિમ્નાસ્ટિક્સ હાઇ પર્ફોર્મન્સ સેન્ટર (AM/NS GHPC)ના ત્રણ પ્રતિભાશાળી એથ્લેટ્સની પસંદગી કરવામાં આવી છે. દેશમાંથી પસંદ કરાયેલા કુલ આઠ આર્ટિસ્ટિક જિમ્નાસ્ટ્સમાંથી ત્રણ ખેલાડીઓ આ જ સેન્ટરના છે, જે ગુજરાત અને સમગ્ર દેશ માટે ગૌરવની બાબત છે.
ટીમમાં સ્થાન મેળવનાર ખેલાડીઓ
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મેન્સ આર્ટિસ્ટિક જિમ્નાસ્ટિક્સ (MAG): તપન મોહંતી અને તપેશ્વરનાથ દાસ ભારતીય પુરુષ જિમ્નાસ્ટિક્સ ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
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વિમેન્સ આર્ટિસ્ટિક જિમ્નાસ્ટિક્સ (WAG): પ્રખ્યાત ઓલિમ્પિયન પ્રણતિ નાયક મહિલા ટીમમાં ભારતનું નેતૃત્વ કરશે.
આ સિદ્ધિ એથ્લેટ્સના કઠોર પરિશ્રમ, શિસ્ત અને ઓરિસ્સા AM/NS જીએચપીસી ખાતે પૂરી પાડવામાં આવતી વિશ્વસ્તરીય તાલીમનું પરિણામ છે.
વૈશ્વિક મંચ પર સેન્ટરનું યોગદાન
એએમ/એનએસ ઈન્ડિયાના એચઆર અને એડમિનિસ્ટ્રેશનના ડિરેક્ટર તથા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ આશુતોષ તેલંગે ત્રણેય એથ્લેટ્સને શુભેચ્છા પાઠવતા જણાવ્યું હતું કે, “અમારા સેન્ટરના ત્રણ ખેલાડીઓ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરે તે અમારા માટે અત્યંત ગર્વની ક્ષણ છે. તેમની આ સિદ્ધિ ઓરિસ્સામાં અમે સ્થાપિત કરેલી વિશ્વકક્ષાની સ્પોર્ટ્સ ઇકોસિસ્ટમને દર્શાવે છે.”
ઓરિસ્સા AM/NS જીએચપીસીના એથ્લેટ્સ અગાઉ પણ લિસ્બનમાં યોજાયેલા ઇન્ટરનેશનલ કોન્ટિનેન્ટલ કપ, તુર્કીમાં FIG વર્લ્ડ કપ અને એશિયન ચેમ્પિયનશિપ જેવી અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરીને દેશનું નામ રોશન કરી ચૂક્યા છે.