કોણ છે ઓવેન કૂપર? જેણે 15 વર્ષની ઉંમરે જીત્યો એમી એવોર્ડ

લોસ એન્જલસના પીકોક થિયેટરમાં 77મો એમી એવોર્ડ્સ યોજાયો હતો. આ સમારોહમાં 15 વર્ષીય ઓવેન કૂપરે (Owen Cooper) લિમિટેડ સિરીઝ અથવા ફિલ્મ કેટેગરીમાં બેસ્ટ સપોર્ટિંગ એક્ટરનો એવોર્ડ જીત્યો છે. ઓવેને સૌથી નાની ઉંમરે આ ખિતાબ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો.
15 વર્ષીય બ્રિટિશ અભિનેતા ઓવેન કપૂરે ટીવી સીરિઝ એડોલસન્સ માટે બેસ્ટ સપોર્ટિંગ એક્ટરનો એમી એવોર્ડ જીત્યો છે. આ સાથે જ તે એમી એવોર્ડ જીતનાર સૌથી નાની ઉંમરનો અભિનેતા બની ગયો છે. આ માટે તેને ઘણા સેલેબ્સ અભિનંદન પાઠવી રહ્યા છે. બોલિવૂડ અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરાએ પણ તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર એક વીડિયો શેર કરીને તેને અભિનંદન આપ્યા છે. નેટફ્લિક્સની ટીવી સીરિઝ ‘એડોલેસન્સ’ માં જેમી મિલરની ભૂમિકા માટે તેમને લિમિટેડ અથવા એન્થોલોજી કેટેગરી અથવા ટીવી મૂવીમાં શ્રેષ્ઠ સહાયક અભિનેતા માટે નોમિનેટ થયો હતો.
કોણ છે ઓવેન કૂપર?
5 ડિસેમ્બર, 2009 ના રોજ ઇંગ્લેન્ડના ચેશાયરના વોરિંગ્ટનમાં ઓવેનનો જન્મ થયો છે. તેણે અભિનય ક્ષેત્રમાં આવવાનું ક્યારેય વિચાર્યુ નહોતું. ઓવેનને પહેલેથી ફૂટબોલમાં રસ હતો અને તે એમાં જ પોતાનું કરિયર બનાવાનું વિચારતો હતો. તેનું સપનુ ફુટબોલ ખેલાડી બનવાનું હતું. થોડા વર્ષો પહેલા જ તેને અભિનયમાં રસ પડ્યો. તે ટોમ હોલેન્ડને ધ ઇમ્પોસિબલ (2012) માં જોઈને પ્રેરિત થયો. અભિનય પ્રત્યેના તેના જુસ્સા ઉપરાંત ઓવેનને ફૂટબોલ ખૂબ ગમે છે. તેની પ્રિય ફૂટબોલ ટીમ લિવરપૂલ છે (લિવરપૂલ ઇકો દ્વારા).
ઓવેન આકસ્મિક રીતે અભિનય તરફ વળ્યો. ઓવેને કોરોનેશન સ્ટ્રીટ અભિનેત્રી ટીના ઓ’બ્રાયન અને એસ્થર મોર્ગન દ્વારા સહ-સ્થાપિત માન્ચેસ્ટર સ્થિત ડ્રામા સ્કૂલ, ધ ડ્રામા મોબમાં નાટકના સેશન લીધા છે. જ્યાંથી તેની પ્રારંભિક અભિનય કુશળતા વિકસી. ઓવેનના પહેલા પ્રોજેક્ટની વાત કરીએ તો તે નેટફ્લિક્સની ટીવી સીરિઝ ‘એડોલેસન્સ’ છે. 14 વર્ષનો ઉંમરે તેણે આ સીરિઝ કરી હતી. જેમાં તેના અભિનયની ખૂબ જ પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી.
ઓવેન આગામી બીબીસી થ્રી શ્રેણી ફિલ્મ ક્લબ માટે તૈયાર છે. તેમજ તે એમેરાલ્ડ ફેનેલની વુધરિંગ હાઇટ્સનામાં યુવાન હીથક્લિફ તરીકે જોવા મળશે. જે વર્ષ 2026માં રિલીઝ થશે.
એમી પહેલા પણ ઓવેને કેટલીક સિદ્ધીઓ હાંસિલ કરી છે. ઓવેનને લિમિટેડ સીરિઝમાં ઉત્કૃષ્ટ સહાયક પ્રદર્શન માટે ગોથમ ટીવી એવોર્ડ મળ્યો હતો. તે ફક્ત એમી જીતનાર સૌથી યુવા પુરુષ અભિનેતા જ નથી પણ તેની શ્રેણીમાં સૌથી યુવા નોમિની પણ છે.
બોલિવૂડ અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ઓવેન કૂપરનો એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં તેને ‘એડોલેસન્સ’ શોમાં તેના શાનદાર અભિનય માટે એમી એવોર્ડ મળ્યો છે. બોલિવૂડ અભિનેત્રીએ આ પોસ્ટના કેપ્શનમાં કૂપરની ઐતિહાસિક જીત પર ખુશી વ્યક્ત કરતા કેટલાક ઇમોજી પણ ઉમેર્યા છે.