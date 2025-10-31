કોણ છે જેમિમા રોડ્રિગ્સ? જેણે મહિલા વર્લ્ડ કપમાં સર્જ્યો ઈતિહાસ

ભારતીય મહિલા ટીમ મહિલા વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 339 રનના રેકોર્ડ લક્ષ્યનો પીછો કરી ટીમ આ જીતની સ્ટાર બની હતી, જેમાં જેમિમા રોડ્રિગ્સે 14 ચોગ્ગાની મદદથી 127 રન બનાવ્યા હતા.
18 વર્ષની ઉંમરે ભારત માટે ડેબ્યૂ કરવું એ દરેક ક્રિકેટર માટે શક્ય નથી. રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે રમવું એ એક વાત છે. ટીમમાંથી બહાર થઈને પાછા ફરવું એ કોઈ સરળ સિદ્ધિ નથી. સૌથી પડકારજનક બાબત એ છે કે એવી ઇનિંગ્સ રમવી જે તમને ઇતિહાસમાં અમર બનાવી દે, ભલે તમે ભારે માનસિક દબાણમાં હોવ. ટીમમાં તમારું સ્થાન હજુ સુધી નિશ્ચિત નથી, અને તમને ખબર પણ નથી કે તમે કયા સ્થાન પર બેટિંગ કરશો. હા, અમે જેમિમા રોડ્રિગ્ઝ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જેમણે મહિલા વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં સદી ફટકારી હતી. એ જ જેમીમા જેણે ટીમ ઇન્ડિયાને અંત સુધી એક સાથે રાખી હતી, ઓસ્ટ્રેલિયાને નવ બોલ બાકી રહેતા 339 રનનો લક્ષ્યાંક પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરી હતી. જેમિમાએ 134 બોલમાં 14 ચોગ્ગા સાથે અણનમ 127 રન બનાવ્યા.
જેમીમા રોડ્રિગ્સ માટે, ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મેળવવાનો સંઘર્ષ છેલ્લા કેટલાક સમયથી આવો જ રહ્યો છે. જ્યારે તેણીને 2022ના વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવી ન હતી, ત્યારે તે તેના માટે એક રિયાલિટી ચેક હતું. તે તેના માટે એટલું મુશ્કેલ હતું કે તે આખી રાત રડતી રહી. જેમીમાએ પોતે સેમિફાઇનલની મેચ પછીના પ્રેઝેંટેશનમાં આ વાત શેર કરી હતી. પરંતુ તે હાર માની લે તેવી નહોતી. થોડો માનસિક વિરામ લીધા પછી, તે તેના પહેલા પ્રેમ ક્રિકેટમાં પાછી ફરી.
મુંબઈમાં સ્થાનિક કોચ સાથે પ્રેક્ટિસ કરી. મુંબઈના મેદાન પર પરસેવો પાડ્યો. સ્થાનિક સર્કિટ પર સૌથી મજબૂત પુરુષ અને મહિલા બોલરો સાથે પ્રેક્ટિસ કરી અને પરિણામો આપણી સામે છે. જેમિમા કહે છે કે સફળતા તેમને મળે છે જે ક્યારેય હાર માનતા નથી. જેમીમાએ તેની કારકિર્દીમાં ક્યારેય હાર માની નથી. હવે, ઓસ્ટ્રેલિયા સામે મહિલા વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં તેણીએ એક એવી ઇનિંગ રમી છે જે મહિલા ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં હંમેશા માટે અમર રહેશે.
તેના પિતા કોચ છે અને તેની માતા ગાયિકા છે
જેમિમાનો જન્મ 5 સપ્ટેમ્બર, 2000ના રોજ મુંબઈના બાંદ્રા વિસ્તારમાં થયો હતો. તે એક કેથોલિક પરિવારમાંથી આવે છે. તેના પિતા, ઇવાન રોડ્રિગ્સ, મુંબઈની એક સ્કૂલ ક્રિકેટ ટીમના કોચ છે. તેમણે જેમિમાને શરૂઆતની તાલીમ પણ આપી હતી. તેની માતા, લોરી રોડ્રિગ્સ, એક સંગીત શિક્ષક છે, અને જેમિમા એક કુશળ ગિટાર પ્લેયર અને ગાયિકા પણ છે. મેચો પછી, તે ઘણીવાર તેના સાથી ખેલાડીઓ સાથે ગાતી અથવા ગિટાર વગાડતી જોવા મળે છે. જોકે, જેમિમાનો પહેલો પ્રેમ ક્રિકેટ હતો. તેથી, માત્ર 18 વર્ષની ઉંમરે, જેમિમાએ 2018 માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તે સમયે, તેણીને “બેબી ઓફ ધ સ્ક્વોડ” કહેવામાં આવતી હતી. પરંતુ હવે તે જ “બેબી” એ ઇતિહાસ રચી દીધો છે.
જેમિમા 2022 બર્મિંગહામ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં તેના બેટથી ચમકી હતી. જોકે, 2023ના મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ પછી તેણીને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવી હતી. 2024 માં જેમિમા ફરી એકવાર પરત ફરી અને હવે તે ટીમનો મુખ્ય ભાગ છે. જેમિમા પોતાના ક્રિકેટ વિકાસનો શ્રેય ઇંગ્લેન્ડમાં હાલમાં બંધ થયેલી કિયા સુપર લીગ (KSL)ને આપે છે. તે વિદેશી T20 લીગમાં તેનો પહેલો દેખાવ હતો. તે ટુર્નામેન્ટમાં તેનું પ્રદર્શન અસાધારણ હતું. તેણીએ 57.28 ની સરેરાશ અને 149.62 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 401 રન બનાવ્યા, જેમાં 58 બોલમાં અણનમ 112 રનનો સમાવેશ થાય છે.
વિદેશમાં એકલા રહેવાથી તેણીને હિંમત મળી
જેમિમાની કારકિર્દીમાં એક મોટો વળાંક આવ્યો જ્યારે તેણીએ ઇંગ્લેન્ડની કિયા સુપર લીગમાં રમવાનું શરૂ કર્યું. વિદેશી T20 લીગમાં આ તેણીનો પહેલો અનુભવ હતો. તે માત્ર 18 વર્ષની હતી અને પહેલી વાર એકલી વિદેશમાં રહી હતી. તેણીને પોતાના કપડાં ધોવા, રસોઈ બનાવવા અને મુસાફરીનો ખર્ચ પોતે જ ઉઠાવવો પડ્યો. જેમિમા સમજાવે છે, “જ્યારે હું એકલી વિદેશ મુસાફરી કરતી હતી ત્યારે હું માત્ર 18 વર્ષની હતી. મારે મારા કપડાં ધોવાથી લઈને મારું ભોજન જાતે રાંધવા, એપાર્ટમેન્ટમાં રહેવા અને રમતોમાં મુસાફરી કરવા સુધી બધું જ મેનેજ કરવું પડતું હતું. તે અનુભવે મને ઘણો બદલી નાખ્યો, કારણ કે હું ક્યાંય એકલી રહેવાની આદત નહોતી. ભારતીય ટીમમાં પણ, હું ટીમના ‘બાળક’ જેવી હતી. શરૂઆતમાં મને પ્રેમ અને સંભાળ રાખવામાં આવતી હતી, અને હું બધાને જાણતી હતી. જોકે હું ક્યારેક ખૂબ જ એકલતા અનુભવતી હતી, તે મને એક વ્યક્તિ તરીકે ઘણી બદલી નાખે છે અને મને વધુ સ્વતંત્ર બનાવે છે.”
વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે રમતી વખતે જેમિમાને ઓસ્ટ્રેલિયાની દિગ્ગજ કેપ્ટન મેગ લેનિંગ સાથે રમવાની તક મળી. જેમીમા કહે છે કે,”મેગ પાસેથી, મેં દબાણમાં શાંત રહેવાનું શીખ્યું. જ્યારે કોઈ કેપ્ટન સંયમ જાળવી રાખે છે, ત્યારે આખી ટીમ આત્મવિશ્વાસ મેળવે છે. આ સરળતા અને સંયમ હવે તેની રમતનો એક ભાગ બની ગયો છે. વિકેટ પડી રહી હોય કે રન ઘટી રહ્યા હોય, જેમીમાની આંખોમાં ક્યારેય ગભરાટ દેખાતો નથી, ફક્ત આત્મવિશ્વાસ દેખાય છે.
જેમિમા માને છે કે અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓમાં રમવાથી તેમને અનુકૂલન સાધવાથી અને સારું પ્રદર્શન કરવાથી તેનો આત્મવિશ્વાસ વધે છે. તે તેને અલગ અલગ પિચમાં અનુકૂલન સાધવામાં મદદ કરે છે. 2023ના મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ પછી જેમિમાને ભારતીય ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવી હતી, અને તેણીએ તેને એક મુશ્કેલ અને પડકારજનક ક્ષણ તરીકે વર્ણવ્યું હતું. તેણીએ કહ્યું, “તે સમયે હું મારા શ્રેષ્ઠ ફોર્મમાં નહોતી. પરંતુ જ્યારે મને 2024 ના મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ માટે પસંદ કરવામાં આવી, ત્યારે મેં ઉપર જોયું અને ભગવાનનો આભાર માન્યો. ગયા વર્ષે, આ જ સમયે, મને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવી હતી, પરંતુ આ વખતે હું અહીં છું. તેનાથી મારો દ્રષ્ટિકોણ બદલાઈ ગયો. હું ગમે તે પરિસ્થિતિમાં હોઉં તેના માટે હું ભગવાનનો આભારી છું, અને મારી સફર સરળ નહોતી.”