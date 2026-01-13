કોણ છે હિન્દુ ગાયક પ્રોલોય ચાકી? જેનું બાંગ્લાદેશી પોલીસ કસ્ટડીમાં થયું મોત

બાંગ્લાદેશમાં એક હિન્દુ ગાયકના મૃત્યુથી ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે. તેમનું પોલીસ કસ્ટડીમાં મૃત્યુ થયું હતું. તેમના પરિવારજનો પોલીસ પર ગંભીર આરોપો લગાવી રહ્યા છે, જેમાં તબીબી બેદરકારીનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે.
બાંગ્લાદેશના પ્રખ્યાત હિન્દુ ગાયક અને રાજકીય કાર્યકર્તા પ્રોલોય ચાકીના મૃત્યુથી દેશમાં રાજકીય દબાણ, માનવ અધિકારો અને લઘુમતીઓના રક્ષણ અંગે નવી ચર્ચા શરૂ થઈ છે. રવિવાર રાત્રે આવામી લીગના સભ્ય ચાકીનું પોલીસ કસ્ટડીમાં અવસાન થયું, જેનાથી તેમના પરિવાર અને સમર્થકોમાં ભારે ચિંતા અને આક્રોશ ફેલાયો છે. સરકારી અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે ચાકીનું મૃત્યુ કુદરતી કારણોસર થયું હતું, પરંતુ પરિવારે તેમની અટકાયત દરમિયાન બેદરકારી અને સમયસર તબીબી સારવારનો અભાવ હોવાના ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. આ ઘટના એવા સમયે બની છે જ્યારે બાંગ્લાદેશ રાજકીય અસ્થિરતાના સમયગાળામાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાની હકાલપટ્ટી બાદ, દેશમાં રાજકીય હિંસા અને લઘુમતીઓ પર હુમલાની ઘટનાઓમાં તીવ્ર વધારો થયો છે.
પ્રોલોય ચાકી કોણ હતા?
પ્રોલોય ચાકી માત્ર એક રાજકીય નેતા જ નહોતા પણ બાંગ્લાદેશમાં એક પ્રખ્યાત સંગીતકાર અને સાંસ્કૃતિક કાર્યકર પણ હતા. તેમને ઉત્તર બાંગ્લાદેશમાં આવામી લીગના પ્રભાવશાળી આયોજક માનવામાં આવતા હતા અને દાયકાઓ સુધી સંગીત અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો દ્વારા ધર્મનિરપેક્ષ અને પ્રગતિશીલ વિચારધારાને પ્રોત્સાહન આપતા હતા. તેઓ આવામી લીગના પબના જિલ્લા એકમના સાંસ્કૃતિક બાબતોના સચિવ હતા અને 1990 ના દાયકાથી સાંસ્કૃતિક ચળવળોમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમના ગીતો અને પ્રદર્શન ખાસ કરીને લઘુમતી અને પ્રગતિશીલ સમુદાયોમાં લોકપ્રિય હતા.
તેમની ધરપકડ શા માટે કરવામાં આવી?
ડિસેમ્બરમાં, પોલીસે 2024 ના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન બોમ્બ વિસ્ફોટના સંદર્ભમાં પ્રોલોય ચાકીની ધરપકડ કરી હતી, જેના કારણે શેખ હસીનાને રાજીનામું આપવાની ફરજ પડી હતી. પરિવારનો દાવો છે કે ચાકીની ધરપકડ સમયે કેસમાં તેમનું નામ પણ નહોતું, છતાં તેમને અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા. આ ધરપકડ એવા સમયે થઈ છે જ્યારે વચગાળાની સરકાર દરમિયાન આવામી લીગના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ સામે મોટા પાયે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી હતી.
મૃત્યુ અંગે વહીવટીતંત્રનું સંસ્કરણ
જેલ વહીવટીતંત્ર જણાવે છે કે ચાકી પહેલેથી જ ગંભીર બીમારીઓથી પીડાતા હતા. પબના જેલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ મોહમ્મદ ઓમર ફારુકના જણાવ્યા અનુસાર, ચાકી ડાયાબિટીસ અને હૃદય રોગથી પીડાતા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો હતો, ત્યારબાદ તેમને પહેલા પબના જનરલ હોસ્પિટલ અને પછી રાજશાહી મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં રવિવારે રાત્રે 9 વાગ્યે તેમનું મૃત્યુ થયું. 60 વર્ષીય ચાકીનું સારવાર દરમિયાન જેલ કસ્ટડીમાં મૃત્યુ થયું.
પરિવારના આરોપો
ચાકીના પરિવારે વહીવટીતંત્રના દાવાઓને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યા છે. તેમના પુત્ર, સોની ચાકી, આરોપ લગાવે છે કે જેલમાં તેમના પિતાની તબિયત સતત બગડતી રહી, પરંતુ અધિકારીઓએ સમયસર સારવાર આપી ન હતી કે પરિવારને જાણ કરી ન હતી. તેમનું કહેવું છે કે પરિવારે હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા માટે હસ્તક્ષેપ કરવો પડ્યો હતો, પરંતુ તે ખૂબ મોડું થઈ ગયું હતું.
વધતી હિંસા વચ્ચે ગંભીર પ્રશ્નો
પ્રોલોય ચાકીનું મૃત્યુ એવા સમયે થયું છે જ્યારે બાંગ્લાદેશમાં ધાર્મિક અને વંશીય લઘુમતીઓ, રાજકીય વિરોધીઓ, સાંસ્કૃતિક સંગઠનો અને મીડિયા આઉટલેટ્સ પર હુમલાઓ વધી ગયા છે. ઘણી સાંસ્કૃતિક સંસ્થાઓ, શેખ મુજીબુર રહેમાનના સ્મારકો અને રાજદ્વારી મિશનને પણ નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે. આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે, ચાકીનું કસ્ટડીમાં મૃત્યુ ફક્ત એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ જ નહીં, પરંતુ રાજકીય દમન, લઘુમતી અધિકારો અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા માટે ખતરોનું પ્રતીક બની ગયું છે. તેમના મૃત્યુએ કાયદાના શાસન અને કસ્ટડીમાં રહેલા લોકો સાથેના વર્તન અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.