સિંદૂર જ્યારે બારુદ બની જાય તો પરિણામ ભોગવવાં પડેઃ PM મોદી

બિકાનેરઃ PM મોદીએ બિકાનેરમાં રૂ. 26,000 કરોડના પ્રોજેક્ટોનું શિલાન્યાસ અને લોકાર્પણ કર્યું હતું. તેમણે એ પછી જાહેર સભા સંબોધિત કરતાં ઓપરેશન સિંદૂરનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે પાકિસ્તાનને આડે હાથ લીધો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે આપણે 22 મિનિટમાં આતંકવાદીઓનાં નવ સૌથી મોટાં ઠેકાણાં ખતમ કર્યાં હતાં. વિશ્વ અને દેશના દુશ્મનોએ પણ જોઈ લીધું કે જ્યારે સિંદૂર બારુદ બની જાય તો પરિણામ શું આવે છે. પછી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહેલીવાર બિકાનેર આવ્યા. જિલ્લા મુખ્યાલયથી 22 કિમી દૂર દેશનોકના પલાણામાં આયોજિત સભામાં મોદીએ લગભગ 40 મિનિટ સુધી ભાષણ આપ્યું. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે પાકિસ્તાનની દરેક કાર્યવાહીનો યોગ્ય જવાબ આપવામાં આવશે.

ભારતીયોના જીવન સાથે રમત રમનારાઓને બિલકુલ બક્ષવામાં આવશે નહીં. ભારત પરમાણુ બોમ્બના ભયથી ડરશે નહીં. જેમણે ભારતનું લોહી વહેવડાવ્યું છે તેમને તેના દરેક ટીપાની કિંમત ચૂકવવી પડશે, એમ તેમણે કહ્યું હતું. બિકાનેરના નાલ એરબેઝથી મોદી સીધા કરણી માતા મંદિર ગયા અને પ્રાર્થના કરી હતી. અહીંથી તેઓ જાહેર સભાને સંબોધવા માટે પલાણા ગામ પહોંચ્યા.

તેમણે કહ્યું હતું કે આતંકવાદીઓએ અમારી બહેનોનો ધર્મ પૂછીને તેમનો સિંદૂર ઉજાડ્યો હતો. પહેલગામમાં ગોળીઓ ચલાવવામાં આવી હતી, તે ગોળીઓ 140 કરોડ દેશવાસીઓના હૃદયને વીંધી ગઈ હતી. ત્રણેય દળોને છૂટ આપવામાં આવી હતી અને ત્રણેય દળોએ પાકિસ્તાનને ઘૂંટણિયે પડવા મજબૂર કર્યું.

પાંચ વર્ષ પહેલા દેશે બાલાકોટમાં હવાઈ હુમલો કર્યો હતો. ત્યાર બાદ મારી પહેલી જાહેર સભા રાજસ્થાનમાં યોજાઈ. આ બહાદુર ભૂમિની તપસ્યાને કારણે જ ફરી એક વાર એવો સંયોગ બન્યો છે કે ઓપરેશન સિંદૂર પછી બિકાનેરમાં એક બેઠક યોજાઈ રહી છે.

PM @narendramodi addresses a public rally in Deshnoke, Bikaner:

“हर देशवासी ने एक जुट हो कर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे’ and By the valour of our forces, we fulfilled that resolution…” #OperationSindoor

PM Modi says, “… On April 22, terrorists… pic.twitter.com/UeejkR5mUU

