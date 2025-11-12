ચીનનું ચંદ્ર મિશન શું છે? જે 2030 સુધીમાં મનુષ્યોને ચંદ્ર પર મોકલવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે

ચીન તેના લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી માનવયુક્ત ચંદ્ર મિશનને ઝડપથી આગળ વધારી રહ્યું છે, જેનો ઉદ્દેશ 2030 સુધીમાં ચંદ્ર પર માનવીને ઉતારવાનો છે.
માનવજાતે લગભગ ૫૦ વર્ષ પહેલાં ચંદ્ર પર પગ મૂક્યો હતો. પરંતુ ચીન હવે ધીમે ધીમે ફરી એકવાર ચંદ્રની સપાટી પર અવકાશયાત્રીઓને ઉતારવા તરફ કામ કરી રહ્યું છે. 30 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ, ચીનના માનવસહિત અવકાશ કાર્યક્રમના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે 2030 સુધીમાં ચંદ્ર મિશન શરૂ કરવાની ચીનની યોજના “ટ્રેક પર” છે. અમેરિકનોને ડર છે કે જો નાસાના પ્રયાસ પહેલાં ચીન ચંદ્ર પર ઉતરશે, તો તે અવકાશયાત્રી રાષ્ટ્ર તરીકે અમેરિકાના દરજ્જાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
અમેરિકાનું માનવયુક્ત મિશન શું છે?
યુએસ સ્પેસ એજન્સીનું આર્ટેમિસ III મિશન 1972 માં એપોલો 17 પછી પ્રથમ અમેરિકન અવકાશયાત્રીઓને ચંદ્રની સપાટી પર મોકલશે. તે 2027 માં લોન્ચ થવાનું છે, પરંતુ વિલંબ તેને બેઇજિંગના આયોજિત ચંદ્ર ઉડાનની ખૂબ નજીક લાવી શકે છે.
ચીનનું શું આયોજન છે?
ચીનના માનવયુક્ત ચંદ્ર મિશનની આગામી તારીખ દેશ માટે એક નોંધપાત્ર માર્ગ રજૂ કરે છે. બેઇજિંગે 2003 માં શેનઝોઉ 5 મિશન પર તેના પ્રથમ અવકાશયાત્રી, યાંગ લિવેઈને અવકાશમાં મોકલ્યા હતા. ચંદ્ર પર ઉતરાણ માટે ચીનની દાયકાઓ લાંબી તૈયારી 1960 અને 70 ના દાયકામાં યુએસ અને સોવિયેત યુનિયન વચ્ચેની અવકાશ સ્પર્ધાની લાક્ષણિકતાઓ અથવા પ્રથમ ઉપલબ્ધતાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ચીને તેના પ્રથમ માનવયુક્ત મિશનથી બે અવકાશયાત્રીઓ મોકલવા સુધી પ્રગતિ કરી, ત્યારબાદ ત્રણ-માણસોનું મિશન, જેમાં ચીની અવકાશયાત્રી દ્વારા પ્રથમ સ્પેસવોકનો સમાવેશ થતો હતો. ત્યારબાદ દેશે પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષામાં તિયાંગોંગ સ્પેસ સ્ટેશન બનાવ્યું. જ્યારે 2030 માં આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક નિવૃત્ત થશે, ત્યારે તે ચીન પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષામાં કાયમી ચોકી ધરાવતો એકમાત્ર દેશ બનશે.
31 ઓક્ટોબરના રોજ, ચીનની શેનઝોઉ-21 ફ્લાઇટે ત્રણ ક્રૂ સભ્યોને ટિઆંગોંગ ઓર્બિટલ સ્ટેશન પર મોકલ્યા. તેમણે એપ્રિલ 2025 થી સ્પેસ સ્ટેશન પર રહેલા અન્ય ત્રણ ચીની અવકાશયાત્રીઓ પાસેથી કામગીરી સંભાળી. આવા ક્રૂ સ્વેપ હવે ચીન માટે સામાન્ય બની ગયા છે અને ચંદ્ર મિશનની તૈયારી કરતી વખતે દેશની પ્રભાવશાળી ક્ષમતાઓનું પ્રદર્શન કરે છે. જોકે, ત્રણ અવકાશયાત્રીઓનું પૃથ્વી પર પાછા ફરવાનું તેમના કેપ્સ્યુલ અવકાશ કાટમાળ સાથે અથડાયા પછી વિલંબિત થયું હતું. આ એક યાદ અપાવે છે કે અવકાશ એક પ્રતિકૂળ વાતાવરણ છે, ભલે મિશન ગમે તેટલા સામાન્ય લાગે. ચીન દ્વારા અવકાશમાં તેની હાજરીને ધીમે ધીમે મજબૂત બનાવવી તેની તકનીકી કુશળતાને પ્રકાશિત કરે છે. 1970 ના દાયકાથી, ચીને લોંગ માર્ચ રોકેટ પરિવારના 20 થી વધુ પ્રકારો વિકસાવ્યા છે – જેમાંથી 16 આજે કાર્યરત છે.
ચીનના રોકેટનો સફળતા દર 97 ટકા છે. આ સ્પેસએક્સ ફાલ્કન 9 રોકેટના 99.46 ટકા સફળતા દર કરતા થોડો ઓછો છે. તેના વિશ્વસનીય લોન્ચર્સ સાથે ચીન તેના અવકાશ લક્ષ્યો માટે ચોક્કસ યોજનાઓ અને વાસ્તવિક સમયરેખા બનાવવામાં સક્ષમ રહ્યું છે. આ વર્ષના ઓગસ્ટમાં ચીને તેના નવીનતમ લોંગ માર્ચ 10 મોડેલનું ગ્રાઉન્ડ પરીક્ષણ કર્યું હતું. આ મોડેલ 2030 માં આગામી પેઢીના મેંગઝોઉ ક્રૂ કેપ્સ્યુલ પર ચંદ્ર પર અવકાશયાત્રીઓને મોકલવા માટે રચાયેલ છે. તે શેનઝોઉ અવકાશયાનનું સ્થાન લેશે, જે અત્યાર સુધી માનવ મિશન માટે મુખ્ય વાહન રહ્યું છે.