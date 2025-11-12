ભારત સરકારે માની દિલ્હી બ્લાસ્ટને આતંકવાદી ઘટના

સરકારે દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટને આતંકવાદી હુમલો માન્યો છે. પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેબિનેટની બેઠકમાં મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી અને એક ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે દેશે 10 નવેમ્બરના રોજ લાલ કિલ્લા પાસે કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ દ્વારા રાષ્ટ્ર વિરોધી શક્તિઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા ઘૃણાસ્પદ આતંકવાદી હુમલાનો સાક્ષી બન્યો છે.

 

કેબિનેટે એવો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો કે આ ઘટનાની તપાસ અત્યંત તાકીદ અને વ્યાવસાયિકતા સાથે કરવામાં આવે જેથી ગુનેગારો, તેમના સાથીઓ અને કાવતરાખોરોને ઓળખી શકાય અને ઝડપથી ન્યાય મળી શકે.

કેબિનેટે ઠરાવ પસાર કર્યો

કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે આ ઘટનામાં માર્યા ગયેલા લોકોના આત્માની શાંતિ માટે કેબિનેટે બે મિનિટનું મૌન પાળ્યું હતું. દિલ્હીની ઘટના અંગે, તેમણે કહ્યું કે દેશે 10 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ સાંજે લાલ કિલ્લા પાસે કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ દ્વારા રાષ્ટ્ર વિરોધી શક્તિઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા ઘૃણાસ્પદ આતંકવાદી હુમલાનો સાક્ષી બન્યો હતો. આ વિસ્ફોટમાં ઘણા લોકો માર્યા ગયા હતા અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા. મંત્રીમંડળ આ હિંસાના ભોગ બનેલા લોકો પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરે છે અને શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરે છે.

મંત્રીમંડળે તમામ ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી અને પીડિતોને સંભાળ અને સહાય પૂરી પાડનારા આરોગ્યસંભાળ કાર્યકરો અને કટોકટી સેવાઓની પ્રશંસા કરી. અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું કે મંત્રીમંડળ આ ક્રૂર અને કાયર કૃત્યની સ્પષ્ટપણે નિંદા કરે છે જેના પરિણામે નિર્દોષ લોકોના જીવ ગયા.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR