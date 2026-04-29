પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી:અભિનેતા મિથુન ચક્રવર્તીએ મતદાન કર્યુ

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા તબક્કા માટે મતદાન બુધવારે શરૂ થયું. અભિનેતા મિથુન ચક્રવર્તી વહેલી સવારે મતદાન કરવા માટે મતદાન મથક પર જોવા મળ્યા હતા. બંગાળી સિનેમાના અનેક અન્ય સેલિબ્રિટીઓ પણ મતદાનમાં હાજરી આપી.
પશ્ચિમ બંગાળમાં, સામાન્ય નાગરિકોથી લઈને ફિલ્મ સ્ટાર્સ સુધી, દરેક જણ લોકશાહીના આ ભવ્ય ઉત્સવમાં ભાગ લેવા માટે મતદાન મથકે ઉમટી રહ્યા છે. અભિનેતા અને ભાજપ નેતા મિથુન ચક્રવર્તી પણ મતદાન કરવા માટે એક મતદાન મથક પર જોવા મળ્યા હતા. તેમણે મતદાન મથક પર મોટી સંખ્યામાં મતદાન પર ખુશી વ્યક્ત કરી.
મિથુન ચક્રવર્તીએ જનતાના ઉત્સાહની પ્રશંસા કરી
મિથુ ન ચક્રવર્તીએ અન્ય નાગરિકોની જેમ લાઇનમાં ઉભા રહીને મતદાન કર્યું. બાદમાં, મીડિયા સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું,”આટલા બધા લોકો મતદાન કરવા આવ્યા છે. આ ખૂબ જ સરસ છે.”