એનર્જી સંકટ વચ્ચે ભારતને લિબિયામાં મળ્યો ઓઇલ-ગેસનો ભંડાર

નવી દિલ્હીઃ મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી ઓઇલ સપ્લાયમાં આવેલી મુશ્કેલીઓ વચ્ચે ભારત પોતાની ઊર્જા જરૂરિયાતો માટે નવા સ્ત્રોતોની શોધ ઝડપી બનાવી રહ્યું છે. આ પ્રયાસોમાં ભારતને મહત્વપૂર્ણ સફળતા મળી છે. તાજેતરમાં ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOCL) અને ઓઇલ ઇન્ડિયા લિમિટેડને લિબિયામાં નવા તેલ અને ગેસના ભંડાર મળ્યા છે. ભારતની ઊર્જા સુરક્ષા માટે આ શોધને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલયના જણાવ્યા મુજબ આ શોધ લિબિયાના ઘડેમેસ બેસિનના બ્લોક 95/96માં કરવામાં આવી છે. અહીં IOCL અને ઓઇલ ઇન્ડિયા ભારતીય કોન્સોર્શિયમ હેઠળ ઓઇલ અને ગેસની શોધખોળ કરી રહ્યા છે. તેમાં બંને કંપનીઓની 25-25 ટકા ભાગીદારી છે. અહેવાલ મુજબ છઠ્ઠા એક્સપ્લોરેટરી વેલની ડ્રિલિંગ દરમિયાન આ નવો તેલ-ગેસ ભંડાર મળ્યો હતો.
આ કૂવો 8440 ફૂટની ઊંડાઈ સુધી ખોદવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ટેસ્ટિંગ દરમિયાન દરરોજ 13 મિલિયન ક્યુબિક ફૂટ ગેસ અને 327 બેરલ કન્ડેન્સેટનું ઉત્પાદન નોંધાયું હતું. લિબિયાની નેશનલ ઓઇલ કોર્પોરેશન (NOC)એ પણ આ શોધને બ્લોકમાં પાંચમી મોટી શોધ તરીકે માન્યતા આપી છે. આ બ્લોકમાં કુલ આઠ કૂવાઓની ડ્રિલિંગ કરવાની યોજના છે, જેમાંથી પાંચ પહેલેથી પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા છે. આ પહેલાં 2012થી 2014 દરમિયાન પણ ચાર કૂવાઓમાં તેલ અને ગેસ મળ્યા હતા. આ વિસ્તાર અંદાજે 6600 ચોરસ કિલોમીટર વિસ્તારમાં ફેલાયેલો છે.
ભારતની ઊર્જા વ્યૂહરચના માટે મહત્વપૂર્ણ
કંપનીઓના જણાવ્યા મુજબ ઊર્જા ક્ષેત્રમાં આ શોધ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતની હાજરીને વધુ મજબૂત બનાવે છે. IOCLએ જણાવ્યું કે આ સિદ્ધિ કંપનીની વૈશ્વિક એક્સપ્લોરેશન વ્યૂહરચનાનો ભાગ છે. જ્યારે ઓઇલ ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે આથી વિદેશી સંપત્તિઓનું મૂલ્ય વધશે અને ભવિષ્યમાં નવા આવક સ્ત્રોતો ઊભા થઈ શકે છે.
મધ્ય પૂર્વમાં સપ્લાયમાં અવરોધ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં થતી અસ્થિરતા વચ્ચે આ શોધ ભારત માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. સરકારનું કહેવું છે કે આવા આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ દેશની ઊર્જા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવશે અને આયાત પરની નિર્ભરતા ઘટાડવામાં મદદરૂપ થશે.