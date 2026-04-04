અમેરિકન ફાઇટર જેટ પડ્યા બાદ ટ્રમ્પે કહ્યું, “અમે યુદ્ધમાં છીએ”

વોશિંગ્ટનઃ મધ્ય-પૂર્વમાં અમેરિકન સૈન્ય વિમાનો સાથે જોડાયેલી બે ઘટનાઓ પછી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે એક અમેરિકન ફાઇટર જેટને મારવામાં આવ્યા છતાં ઈરાન સાથે ચાલી રહેલી વાતચીત પર કોઈ અસર નહીં પડે. આ ઘટનાથી ચર્ચાઓમાં અવરોધ આવશે તેવી આશંકાને નકારી કાઢતાં તેમણે કહ્યું હતું કે ના, બિલકુલ નહીં. નહીં, આ યુદ્ધ છે. અમે યુદ્ધમાં છીએ. યુદ્ધ દરમિયાન અમેરિકન વિમાન નષ્ટ થવાની ઘટનાને લઈને રાષ્ટ્રપતિની આ પ્રથમ જાહેર પ્રતિક્રિયા છે, ત્યારે સૈન્ય કાર્યવાહી અને રાજદ્વારી પ્રયાસો બંને સાથે-સાથે ચાલી રહ્યા છે.
ટ્રમ્પે મામલાની સંવેદનશીલતા બતાવતાં “સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન” અંગે વિગતવાર માહિતી આપવા ઈનકાર કર્યો અને જટિલ અને સક્રિય સૈન્ય અભિયાન અંગે મિડિયા રિપોર્ટિંગ પર અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.
ઈરાનનો દાવો — અમેરિકન વિમાનને માર્યું
આ રાજદ્વારી તણાવ વચ્ચે તહેરાને પોતાના સૈન્ય દાવાઓ વધુ તેજ કર્યા છે. ઈરાને દાવો કર્યો છે કે તેણે હોર્મુઝ જલડમરુમધ્ય નજીક એક અમેરિકન A-10 વિમાનને પાડી દીધું છે. રિપોર્ટ મુજબ વિમાનને વ્યૂહાત્મક જળમાર્ગના દક્ષિણ અને આસપાસના જળક્ષેત્રમાં નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું, જોકે આ દાવાની સ્વતંત્ર રીતે પુષ્ટિ થઈ શકી નથી. A-10 અમેરિકાનું ગ્રાઉન્ડ-એટેક વિમાન છે, જે જમીન પર લડી રહેલા દુશ્મન સામે ક્લોઝ એર સપોર્ટ મિશન માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે.
અન્ય ઘટના — ક્રૂ સભ્યને બચાવવામાં આવ્યો
આ સાથે, ઈરાન ઉપર દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયેલા અમેરિકન ફાઇટર જેટમાંથી એક ક્રૂ સભ્યને અમેરિકન સેનાએ સફળતાપૂર્વક બચાવી લીધો છે. જણાવવામાં આવે છે કે તે વ્યક્તિ જીવિત છે, અમેરિકન કસ્ટડીમાં છે અને તેની તબીબી સારવાર ચાલી રહી છે.
એક ક્રૂ સભ્યને બચાવવામાં આવ્યો હોવા છતાં, બીજા સભ્યનું શું થયું તે હજી સ્પષ્ટ નથી, કારણ કે સર્ચ અને રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હજુ ચાલુ છે. ટેક્નિકલ માહિતી મુજબ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત વિમાન F-15E સ્ટ્રાઈક ઈગલ ફાઇટર જેટ હતું, જેને સામાન્ય રીતે બે લોકોની ટીમ ચલાવે છે.