વિસામો કિડ્સ ફાઉન્ડેશન દ્વારા 23મા સ્કોલરશિપ દિવસની ઉજવણી

અમદાવાદ: વિસામો કિડ્સ ફાઉન્ડેશન (Visamo Kids Foundation) દ્વારા 23મા સ્કોલરશિપ ડેની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન(AMA) સ્થિત જે. બી. ઓડિટોરિયમમાં આયોજીત આ કાર્યક્રમમાં 250થી વધુ વાલી, દાતાઓ, સ્વયંસેવકો, શિક્ષણવિદો, પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ, માર્ગદર્શકો તથા શુભેચ્છકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આર્થિક રીતે વંચિત પરિવારોના બાળકોની શૈક્ષણિક સિદ્ધિઓ અને તેમના પ્રેરણાદાયી જીવનપ્રવાસની આ પ્રસંગે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિ તરીકે અમદાવાદ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી (DEO) રોહિત ચૌધરી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમણે સંબોધનમાં Visamo Kids Foundation દ્વારા વંચિત વર્ગના બાળકોને ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ અને સર્વાંગી વિકાસ માટે કરવામાં આવતા સતત પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી હતી. વિદ્યાર્થીઓને પોતાના લક્ષ્યો પ્રત્યે અડગ રહેવા, સતત શીખવાની ભાવના જાળવવા અને શિક્ષણને સમાજમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવવાનું શક્તિશાળી સાધન બનાવવાની તેમણે પ્રેરણા આપી હતી.
કાર્યક્રમના વિશિષ્ટ અતિથિ તરીકે ડૉ. ઉર્મિલા મકવાણાએ Visamoના વિદ્યાર્થીથી ડૉક્ટર બનવા સુધીની પોતાની પ્રેરણાદાયી સફર વર્ણવી હતી. દરેક બાળકને પોતાના સપનાઓ પર વિશ્વાસ રાખી તેને સાકાર કરવા સતત પ્રયત્નશીલ રહેવાનો સંદેશ આપ્યો હતો.
આ પ્રસંગે શૈક્ષણિક વર્ષ 2025-26માં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન અને સતત સમર્પણ દર્શાવનાર 43 વિદ્યાર્થીનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ઉપરાંત, પોતાના બાળકના શિક્ષણ અને સર્વાંગી વિકાસમાં નોંધપાત્ર સહભાગિતા તથા પ્રતિબદ્ધતા બદલ એક વાલીનું પણ વિશેષ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.
કાર્યક્રમનો સૌથી ભાવુક તબક્કો ત્યારે રહ્યો જ્યારે Visamo Kids Foundationમાં પોતાની શૈક્ષણિક સફર પૂર્ણ કરીને ઉચ્ચ શિક્ષણ અને વ્યાવસાયિક કારકિર્દી તરફ આગળ વધી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને વિદાય આપવામાં આવી હતી. આ વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના અનુભવો વહેંચતા ફાઉન્ડેશન દ્વારા મળેલા પ્રેમ, માર્ગદર્શન અને અસંખ્ય તકો બદલ હૃદયપૂર્વક કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી હતી. કાર્યક્રમની એક અનોખી વિશેષતા એ રહી કે સમગ્ર આયોજન, સંચાલન અને વ્યવસ્થાપનની જવાબદારી Visamo Kids Foundationના વરિષ્ઠ વિદ્યાર્થીઓએ સંભાળી હતી. તેમના નેતૃત્વ, ટીમવર્ક, આત્મવિશ્વાસ અને આયોજનક્ષમતાનું આ એક જીવંત ઉદાહરણ બન્યું હતું. સ્કોલરશિપ વિતરણ, સફળતાની પ્રેરણાદાયી કહાણીઓ અને કૃતજ્ઞતાની ભાવનાથી ઓતપ્રોત આ કાર્યક્રમે સમાજ પ્રત્યે જવાબદાર, આત્મવિશ્વાસુ અને સંવેદનશીલ નાગરિકોના ઘડતર માટે ફાઉન્ડેશનની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવી હતી.
“પ્રતિભાની ઉજવણી, ઉજ્જવળ ભવિષ્યનું સશક્તિકરણ” અને “સપનાઓનું સન્માન, આવતીકાલમાં રોકાણ” જેવા સંદેશ સાથે યોજાયેલા 23મા સ્કોલરશિપ ડે એ Visamo Kids Foundationના આ વિશ્વાસને વધુ દૃઢ બનાવ્યો કે દરેક બાળકને સપના જોવાનો, શીખવાનો અને સફળતા હાંસલ કરવાનો સમાન અવસર મળવો જોઈએ.