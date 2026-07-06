રામ મંદિર ટ્રસ્ટના નવા મહાસચિવ બન્યા બજરંગ લાલ બાગડા: ચંપત રાયનું રાજીનામું મંજૂર

રામ મંદિરમાં દાનની ચોરીને લઈને ચાલી રહેલા ભારે હોબાળા અને વિવાદ વચ્ચે Monday, 6 July ના રોજ શ્રીરામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં ટ્રસ્ટના પદાધિકારીઓએ એક ઐતિહાસિક નિર્ણય લેતા વર્તમાન મહાસચિવ ચંપત રાયના રાજીનામાને સત્તાવાર રીતે મંજૂરી આપી દીધી છે. ચંપત રાયની વિદાય સાથે જ ટ્રસ્ટે સર્વસંમતિથી વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ (VHP) ના આંતરરાષ્ટ્રીય મહામંત્રી બજરંગ લાલ બાગડાને રામ મંદિર ટ્રસ્ટના નવા મહાસચિવ તરીકે ચૂંટી કાઢ્યા છે. રામ મંદિર પરિસરના અહેવાલો મુજબ, નવનિયુક્ત મહાસચિવ બજરંગ લાલ બાગડા હાલમાં અયોધ્યા રામ મંદિર પરિસર વિસ્તારમાં જ હાજર છે. જો કે, વ્યૂહાત્મક અને વહીવટી કારણોસર તેઓ સીધા આ બેઠકમાં સામેલ થયા નહોતા. તમામ સત્તાવાર પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ થયા બાદ તેઓ ટૂંક સમયમાં જ પોતાનો નવો કાર્યભાર સંભાળશે.

‘નાલ્કો’ ના પૂર્વ CMD અને વ્યવસાયે CA છે બજરંગ બાગડા

ચંપત રાય જેવા કદાવર ચહેરાની વિદાય બાદ આટલા જવાબદારીપૂર્વકના અને સંવેદનશીલ પદ માટે બજરંગ લાલ બાગડાની પસંદગી કરવા પાછળ તેમની અદભૂત વહીવટી ક્ષમતા જવાબદાર છે. તેઓ ભારત સરકારના ખાણ મંત્રાલય હેઠળ આવતી દેશની અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત અને ‘નવરત્ન’ જાહેર ક્ષેત્રની કંપની રાષ્ટ્રીય એલ્યુમિનિયમ કંપની લિમિટેડના ચેરમેન સહ પ્રબંધ નિદેશક (CMD) રહી ચૂક્યા છે. કોર્પોરેટ અને સરકારી વિભાગોને સંભાળવાનો તેમનો આ લાંબો અનુભવ રામ મંદિર ટ્રસ્ટના નાણાકીય સંચાલન અને પારદર્શિતાને સુધારવામાં અત્યંત મહત્વનો સાબિત થશે.

 

રાજસ્થાનના સીકરના વતની છે નવા મહાસચિવ

બજરંગ લાલ બાગડા મૂળ રાજસ્થાનના સીકર જિલ્લાના રહેવાસી છે અને તેઓ વ્યવસાયે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) છે. નાલ્કો (NALCO) જેવી મોટી સરકારી કંપનીમાં લાંબો સમય સેવા આપ્યા બાદ તેમણે સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ (VRS) લીધી હતી. નોકરી છોડ્યા પછી તેઓ સંપૂર્ણપણે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ (વીએચપી) માં સક્રિય થઈ ગયા હતા.

બેદાગ છબી અને સંગઠનાત્મક નિષ્ઠા

તેમની સંગઠનાત્મક નિષ્ઠા, બેદાગ છબી અને યોગ્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને February 2024 માં અયોધ્યામાં જ યોજાયેલી વીએચપીની રાષ્ટ્રીય બેઠકમાં તેમને સર્વસંમતિથી સંગઠનના આંતરરાષ્ટ્રીય મહામંત્રી તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. બજરંગ લાલ બાગડા હિન્દુ સમાજ, ધર્માંતરણ વિરોધી કાયદો, વસ્તી નિયંત્રણ અને દેશભરના મંદિરોના ધાર્મિક-વહીવટી મુદ્દાઓ પર વીએચપીનો પક્ષ અત્યંત મજબૂતાઈ અને તાર્કિક રીતે રજૂ કરવા માટે જાણીતા છે. હવે તેમના મહાસચિવ બનવાથી રામ મંદિરની વ્યવસ્થાઓમાં મોટા અને પારદર્શી ફેરફારો જોવા મળી શકે છે.