મુર્શિદાબાદમાં વક્ફ કાયદા સામે હિંસક પ્રદર્શન

મુર્શિદાબાદઃ પશ્ચિમ બંગાળના મુર્શિદાબાદમાં વક્ફ કાયદાને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન થયું હતું. એ દરમિયાન પ્રદર્શનકારીઓ ખૂબ ઉગ્ર બન્યા હતા. આ પ્રદર્શન દરમિયાન પ્રદર્શનકારીઓએ પથ્થરમારો અને આગ પણ લગાડી હતી. ઉપદ્રવકારીઓએ પોલીસની ગાડીઓને પણ આગના હવાલે કરી દીધી હતી.

મુર્શિદાબાદમાં વક્ફ કાયદાના વિરોધમાં થયેલા પ્રદર્શન દરમિયાન હિંસા ફાટી નીકળી હતી. રસ્તા જામ કરવાથી રોકવામાં આવતા પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું. ત્યાર બાદ પ્રદર્શનકારીઓએ પોલીસનાં વાહનોમાં તોડફોડ કરી હતી અને તેને આગ લગાવી દીધી હતી.

VIDEO | West Bengal: People hold protest against Waqf (Amendment) law in Jangipur, Murshidabad. Protest turned violent as they allegedly vandalised a police vehicle and set it on fire.

