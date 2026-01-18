બાંગ્લાદેશમાં હિંસા યથાવત, વધુ બે હિન્દુઓની હત્યા

બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતી સમુદાયો, ખાસ કરીને હિન્દુઓ વિરુદ્ધ હિંસાના બનાવો સતત ચાલુ છે. વિવિધ વિસ્તારોમાંથી નોંધાયેલી બે સનસનાટીભર્યા ઘટનાઓએ ફરી એકવાર કાયદો અને વ્યવસ્થા અને લઘુમતીઓની સલામતી પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. એક તરફ, પેટ્રોલ પંપના એક યુવાન કર્મચારીને ઇંધણ માટે ચુકવણી માંગવા બદલ એક SUV દ્વારા કચડી નાખવામાં આવ્યો, જ્યારે બીજી તરફ, એક હિન્દુ મીઠાઈના વેપારીની ટોળા દ્વારા નિર્દયતાથી હત્યા કરવામાં આવી.

પહેલી ઘટના બાંગ્લાદેશના રાજબારી જિલ્લાના ગોઆલાન્ડા મોરે ખાતે બની હતી. કરીમ ફિલિંગ સ્ટેશન પર કામ કરતા 30 વર્ષીય રિપોન સાહાની શુક્રવારે વહેલી સવારે ક્રૂરતાથી હત્યા કરવામાં આવી હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આશરે ₹3,700 ની કિંમતનું ઇંધણ ભરેલી એક કાળી SUV ચૂકવ્યા વિના ભાગી ગઈ હતી. જ્યારે રિપોન સાહાએ વાહન સામે રોકવાનો અને ઊભા રહેવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે ડ્રાઇવરે તેને કચડી નાખ્યો, જેના કારણે તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું.

પોલીસે બાદમાં SUV કબજે કરી અને તેના માલિક, અબુલ હાશેમ ઉર્ફે સુજાન (55) અને ડ્રાઇવર કમાલ હુસૈન (43) ની ધરપકડ કરી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સુજાન બાંગ્લાદેશ નેશનાલિસ્ટ પાર્ટી (BNP) ના ભૂતપૂર્વ જિલ્લા ખજાનચી અને જુબો દળના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ હતા. પોલીસે કહ્યું છે કે તેઓ હત્યાનો કેસ દાખલ કરશે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR